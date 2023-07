- SMI vorbörslich: -0,23% auf 10'849,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,55% auf 33'735 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,13% auf 13'661 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,69% auf 32'164 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verliert Patentstreit in den USA zu Entresto plant in Berufung zu gehen ist nach wie vor zuversichtlich für Kurz- und Mittelfristziele - Idorsia: Schlafmittel Quviviq wird in USA breiterer Patientengruppe zugänglich Vorbörsliche Indikation +2,8% - Rieter verkauft Grundstück in Winterthur an Allreal Verkaufspreis 96 Mio Fr. - Abschluss Transaktion im Herbst Vorbörsliche Indikation +0,8% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: CPI Juni +0,0% gg VJ (Prog. +0,2%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3% - Arbonia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,26% - Ascom: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,05% - Givaudan: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,12% - Oerlikon: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,03% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,06% - Wisekey: Tibor Somlo meldet Anteil von 2,419% PRESSE MONTAG/WOCHENENDE - CS: Finma soll Einstieg der Saudi National Bank verhindert haben (Sobli) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2023 - U-blox: Umsatz H1 - BC Jura: Ergebnis H1 - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EUR: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) - USA: Lagerbestände Grosshandel (16.00 Uhr) Konsumentenkredite (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9756 - USD/CHF: 0,8913 - Conf-Future: -44 BP auf 149,26% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,99% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,02% auf 10'875 Punkte - SLI (Freitag): -0,42% auf 1'708 Punkte - SPI (Freitag): -0,72% auf 14'378 Punkte - Dax (Freitag): +0,48% auf 15'603 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,72% auf 7'112 Punkte

awp-robot/sw/