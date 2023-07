- SMI vorbörslich: +0,20% auf 10'943,31 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,62% auf 33'944 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,18% auf 13'685 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,21% auf 32'259 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält EU-Zulassung für Krebsmittel Columvi - Aevis Victoria: Swiss Medical Network und Visana starten Partnerschaft Visana beteiligt sich mit 11,1% an Swiss Medical Network - Perrot Duval 2022/23: Dividende 2,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.) 2023/24: Guter Jahresstart deutet auf solides Wachstum hin - Sensirion 2023: Erwarten für 2023 endmarkt-bedingte temporäre Nachfragedelle Neu Umsatz bei 235-255 Mio Fr. erwartet (bisher: 300-340 Mio) Neu EBITDA-Marge bei rund 10% erwartet (bisher: ca. 20%) H1: Umsatz bei rund 123 Mio Fr. (VJ 164,8 Mio) Mittel- und langfristiger Ausblick bleibt dank Megatrends positiv Vorbörsliche Indikation -10% - EFG International holt neuen Leiter Grossbritannien von der Credit Suisse NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0%/2029 und 0%/2034 auf - DE: Verbraucherpreise Juni +6,4% gg VJ (Prog +6,4) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,1% - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,02% - Kardex: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,003% - Lonza: Capital Group meldet Anteil von 3,01% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,99% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sensirion: Conf. Call zu Gewinnwarnung (10.00 Uhr) Mittwoch: - BC Jura: Ergebnis H1 - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 - U-blox: Umsatz H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2023 (17.40 Uhr) Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (17.45 Uhr/Conf. Call 18.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Mittwoch) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/23 (11.00 Uhr) - US: API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9735 - USD/CHF: 0,8937 - Conf-Future: -126 BP auf 148,00% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,065% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,43% auf 10'922 Punkte - SLI (Montag): +0,30% auf 1'713 Punkte - SPI (Montag): +0,38% auf 14'433 Punkte - Dax (Montag): +0,45% auf 15'673 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,87% auf 7'144 Punkte

