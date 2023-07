STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird dank positiver Vorgaben aus den USA fester erwartet. An der Wall Street hatten unter anderem Kommentare von Vertretern der US-Notenbank, die darauf hindeuteten, dass sich die US-Zinsen ihrem Höhepunkt nähern könnten, für Zuversicht gesorgt. Allerdings dürften die Investoren vor den um 14.30 Uhr erwarteten US-Inflationsdaten einen Gang zurückschalten. Denn dann dürften die Karten neu gemischt werden. - SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'982,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,93% auf 34'261 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,55% auf 13'761 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,82% auf 31'938 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim investiert in Risikokapitalfonds Suffolk Technologies - Schindler erhält Zuschlag für nächste Phase im Bauprojekt Masar - Swiss Re schlägt Jacques de Vaucleroy zum neuen Präsidenten vor - U-blox H1: Umsatz 332 Mio Fr. (AWP-Konsens: 334 Mio) Q2: Umsatz 166 Mio Fr (VJ 156 Mio) Design-Gewinn im Bereich autonom. Fahren bei führendem Autohersteller 2023: Jahresziele bestätigt vorbörsliche Indikation +2,7% - Baloise Swiss Property Fund will weniger Geld aufnehmen als geplant - Kinarus besetzt CFO-Posten nach Abgang vorerst nicht neu - Kudelski erhält Auftrag von US-Verteidigungsministerium - Vontobel ernennt Markus Pfister zum neuen COO - SIX-Indexanpassung per 18.9. - Keine Veränderungen im SMI - SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos im SLI - BKW ersetzen DocMorris im SMIM NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JUNE CORP GOODS PRICE INDEX +4.1% Y/Y; MAY REV +5.2% MAY CORE MACHINE ORDERS -7.6% M/M; APR +5.5% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Investor AB meldet Anteil von 9,91% - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2023 - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 - BC Jura: Ergebnis H1 Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 - Oneswissbank: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe Ergebnis (nach 11.00 Uhr) - BFS: Parahotellerie im Q1 (Freitag) Produzenten- und Importpreisindex Juni 2023 (Freitag) Ausland: - US: Konsumentenpreise 06/23 (14.30 Uhr) Realeinkommen 06/23 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - - SIX-Indexanpassung per 18.9. - Keine Veränderungen im SMI - SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos im SLI - BKW ersetzen DocMorris im SMIM Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9673 - USD/CHF: 0,8769 - Conf-Future: +1 BP auf 148,01% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,063% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,37% auf 10'963 Punkte - SLI (Dienstag): +0,61% auf 1'724 Punkte - SPI (Dienstag): +0,37% auf 14'486 Punkte - Dax (Dienstag): +0,75% auf 15'790 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,52% auf 7'220 Punkte

awp-robot/sw/ra