- SMI vorbörslich: unver. auf 11'021,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,14% auf 34'395 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,58% auf 14'139 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,09% auf 32'390 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2023: Weiterhin Kapitalzusagen von 17 bis 22 Mrd USD erwartet H1: Kapitalzusagen 8 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,0 Mrd) AuM 141,7 Mrd USD (AWP-Konsens: 139,2 Mrd) Abflüsse im Gesamtjahr von 10,5 bis 12,5 Mrd USD erwartet Brewer: Markt Finanztransaktionen letzte 2 Monate verbessert CEO: Finanzmärkten dürften sich im H2 verbessern Investment Pipeline für H2 ist robust Haben einige Investments ready für Verkauf steigert im ersten Halbjahr verwaltete Vermögen (HEADLINE) steigert verwaltete Vermögen und bestätigt Prognose (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +2,7% - CS/UBS: Die Untersuchungskommission zur CS-Notfusion ist an der Arbeit - Holcim erhält EU-Zuschüsse von EU-Innvoationsfonds für drei Projekte - Ems-Chemie 2023: Nettoumsatz und EBIT unter VJ erwartet H1: Umsatz 1183 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1185 Mio) EBIT-Marge 23,7% (AWP-Konsens: 23,4%) EBIT 280 Mio Fr. (AWP-Konsens: 277 Mio) EBITDA 306 Mio Fr. (AWP-Konsens: 305 Mio) vorbörsliche Indikation -1,6% - Energiedienst H1: EBIT 82 Mio Euro (VJ 82,2 Mio) adj. EBIT 77 Mio Euro (VJ 34 Mio) EBIT 82 Mio Euro (VJ 82,2 Mio) - Feintool gewinnt mehrjährigen Grossauftrag für elektrische Antriebe aus USA Neuer Auftrag hat Volumen im dreistelligen Euro-Bereich - Meyer Burger: erhält 200 Millionen Euro Förderung aus EU-Innovation-Fund Rechnen mit Abschluss des Verfahrens bis Ende Jahr bewirbt sich erfolgreich auf EU-Förderung (HEADLINE) - One Swiss Bank H1: Reinergebnis +5,8 Mio Fr. (VJ -0,85 Mio) Assets under Management (AuM) 5,05 Mrd FR. (VJ 4,69 Mrd) Werden Nachhaltigkeit schneller und stärker vorantreiben Wollen Wachstum und Profitabilitätstrend halten - Barry Callebaut wegen möglicher Regelverstösse von Börsenaufsicht überprüft - BKW erwirbt das grösste bewilligte Windkraftprojekt in Italien - Kuros schliesst Patientenrekrutierung für Wirbelsäulen-Studie ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 122,23% - GAM: Schroders plc meldet Anteil von 4% - Siegfried: Interogo Foundation meldet Anteil von 5,017% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Richemont: Umsatz Q1 Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 - Zuger KB: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im Q1 (08.30 Uhr) BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2023 (08.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni (Montag) - BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022 (Dienstag) Ausland: - EZ: Handelsbilanz 05/23 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 06/23 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - - SIX-Indexanpassung per 18.9. - Keine Veränderungen im SMI - SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos im SLI - BKW ersetzen DocMorris im SMIM Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9632 - USD/CHF: 0,8584 - Conf-Future: +176 BP auf 149,51% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,946% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,02% auf 11'022 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,15% auf 1'741 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,17% auf 14'597 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,74% auf 16'141 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,07% auf 7'370 Punkte

awp-robot/sw/tv