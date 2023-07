- SMI vorbörslich: -0,40% auf 11'065,59 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,33% auf 34'509 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,18% auf 14'114 Punkte - Nikkei 225: Geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont Q1: Organisches Wachstum 19% (AWP-Konsens: 20%) Umsatz 5322 Mio EUR (AWP-Konsens: 5417 Mio) Umsatz Uhren 1061 Mio Euro (AWP-Konsens: 1119 Mio) Umsatz Schmuck 3599 Mio Euro (AWP-Konsens: 3639 Mio) Höhere Umsätze in fast allen Regionen und Vertriebskanälen Starker Aufschwung in Asien-Pazifik gleicht Region Amerika aus Netto Cash Position per Mitte 2023 bei 6,6 Mrd EUR Vorbörsliche Indikation -3,1% - Roche reicht in USA Klage gegen Biogen wegen Actemra-Nachahmermedikament ein - Straumann ernennt Yang Xu zur neuen Finanzchefin - GAM H1: Erwartet in H1 opertiven Verlust vor Steuern von rund 23 Mio Franken IFRS-Nettoverlust nach Steuern voraussichtlich rund CHF 71 Mio Fr. Verwaltete Vermögen relativ stabil - 46,1 Mrd Fr. im Fund Management - SPS: Immobilienverkäufe im Umfang von 148 Mio. Fr. mit rund 10% Buchgewinn Nochmalige Senkung des Leerstands auf 4,1% Vorbörsliche Indikation gegen den Trend +1,7% - Intershop beendet Verkaufsverhandlungen für Immobilienobjekt - Warteck Invest kauft Liegenschaften-Portfolio im Thurgau für 43,5 Mio Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Generali Schweiz will Zahl der Verkäufer auf 500 erhöhen (CH Media) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: BIP Q2 +6,3% gg VJ (Prog +7,0%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 69,817% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - siehe separatae Presseschau - UBS plant Abbau in zwei Schritten (SoZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 - Zuger KB: Ergebnis H1 Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni (14.00 Uhr) - BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022 (Dienstag) Ausland: - US: Empire State Index 07/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) - SIX-Indexanpassung per 18.9. - Keine Veränderungen im SMI - SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos im SLI - BKW ersetzen DocMorris im SMIM Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9670 - USD/CHF: 0,8609 - Conf-Future: +16 BP auf 149,67% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,941% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,80% auf 11'110 Punkte - SLI (Freitag): +0,87% auf 1'756 Punkte - SPI (Freitag): +0,70% auf 14'700 Punkte - Dax (Freitag): -0,22% auf 16'105 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,57% auf 7'375 Punkte

awp-robot/sw/