- SMI vorbörslich: -0,13% auf 11'088,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,06% auf 34'952 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,76% auf 14'354 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,85% auf 32'769 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Jobsicherung für 125 Angestellte von Tochter in Frankreich - GAM: Nehmen Teil-Übernahmeofferte durch Newgame zur Kenntnis Verwaltungsrat empfiehlt Angebot von Liontrust weiterhin nachdrücklich - GF erwirbt 5,7 Prozent an Übernahmeziel Uponor Gesamtbeteiligung an Uponor neu bei 42,6 Prozent Gehen weiterhin von Abschluss der Übernahmetransaktion im Q4 2023 aus vorbörsliche Indikation gegen den Trend +0,9% - Novavest H1: Gewinn exkl. Neubewertungen 6,6 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Ergebnis inkl. Neubewertungen -1,5 Mio Fr. (VJ +11,2 Mio) Mietertrag +7% auf 15,3 Mio Fr. - Galenica beruft Arianne Hasler zur neuen Personalchefin - Kudelski-Tochter Nagra liefert Anti-Piraterie-Software an Telefonica - Relief Therapeutics erweitert Vertriebsvereinbarung für PKU Golike in den USA - Santhera schliesst Lizenzabkommen für Vamorolone mit Catalyst ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,91% - Comet: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - Tecan: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von 3,032% PRESSE MITTWOCH - Novartis wendet sich von KI-Projekt ab (Handelsblatt) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr/Webcast 10.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis H1- (Conf. Call 15.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - Bossard: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 - Mikron: Ergebnis H1 - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q1 - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2023 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Baugenehmigungen und -beginne 06/23 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7. - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07. Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - - SIX-Indexanpassung per 18.9. - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9618 - USD/CHF: 0,8567 - Conf-Future: +68 BP auf 150,52% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,866% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,16% auf 11'104 Punkte - SLI (Dienstag): +0,93% auf 1'754 Punkte - SPI (Dienstag): +0,98% auf 14'682 Punkte - Dax (Dienstag): +0,35% auf 16'125 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,75% auf 7'319 Punkte

awp-robot/sw/uh