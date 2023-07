- SMI vorbörslich: -0,02% auf 11'118,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,31% auf 35'061 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,03% auf 14'358 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,19% auf 32'504 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q2: Umsatz 8163 Mio USD (AWP-Konsens: 8230 Mio) Auftragseingang 8667 Mio USD (AWP-Konsens: 8662 Mio) Operativer EBITA 1425 Mio USD (AWP-Konsens: 1358 Mio) Operative EBITA-Marge 17,5% (AWP-Konsens: 16,8%) Konzernergebnis 906 Mio USD (AWP-Konsens: 854 Mio) Kundenaktivität robust Book-to-Bill-Ratio 1.06% (Q1: 1.20) Hackerangriff hatte keinen materiellen finanziellen Einfluss Q3: tiefes zweistelliges Umsatzwachstum erwartet Zweistelliges Umsatzwachstum und operative EBITA-Marge über 16,6% erw operative EBITDA-Marge leicht höher als 16,6% vom VJ-Q3 2023: Ausblick bestätigt - Wachstum Umsatz von mindestens 10% EBITA-Marge von über 16% erwartet CEO: Preisbeitrag hat Kosteninflation mehr als aufgeglichen vorbörsliche Indikation +0,9% - Givaudan H1: Umsatz 3535 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3611 Mio) Organisches Wachstum 2,4% (AWP-Konsens: 2,9%) Umsatz Aromen 1863 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1949 Mio) EBITDA 763 Mio Fr. (AWP-Konsens: 754 Mio) Umsatz Riechstoffe 1672 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1681 Mio) EBITDA-Marge 21,6% (AWP-Konsens: 20,9%) Reingewinn 449 Mio Fr. (AWP-Konsens: 430 Mio) Setzen weiter Preiserhöhungen um, um Inputkosten weiterzugeben Operativen Umfeld in Schlüsselmärkten nach wie vor schwierig Massnahmen zur Bruttomargenverbesserung zahlen sich aus bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5% und FCF mind. 12% erwartet für 2023 weiter Anstieg der Inputkosten von 5 Prozent vorbörsliche Indikation -0,3% - Novartis-Tochter Sandoz baut Entwicklungszentrum für Biosimilars in Slowenien - Roche legt neue Daten zu Augenmittel Vabysmo - Arbonia H1: Umsatzrückgang von rund 10 Prozent Werksschliessung sowie Personalabbau von bis zu 600 Mitarbeitenden Abbau führt zu Einmalbelastung von bis zu 15 Mio Fr. Jährliche Netto-Einsparungen von 10 - 12 Mio Fr. durch Abbau Sprecherin: Keine Arbeitsplätze in der Schweiz vom Abbau betroffen bestätigt Mittelfristziele für 2026 verlagert Heizkörperfertigung von Dilsen in Kompetenzzentrum Stíbro - BLKB H1: Geschäftserfolg 91,1 Mio Fr. (VJ 87,7 Mio) Konzernergebnis 63,2 Mio Fr. (VJ 52,2 Mio) Geschäftserfolg 91,1 Mio Fr. (VJ 79,0 Mio) 2023: Unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum erwartet - Bossard H1: Umsatz 577,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 595,6 Mio) Umsatz Europa 321,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 321,5 Mio) Umsatz Amerika 161,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171,8 Mio) Umsatz Asien 94,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,3 Mio) EBIT-Marge 12,1% (AWP-Konsens: 12,3%) Reinergebnis 49,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,3 Mio) EBIT 69,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,7 Mio) 2023: Ausblick bleib von Unsicherheiten und Risiken geprägt rechnet mit verhaltener konjunktureller Nachfrageentwicklung in H2 vorbörsliche Indikation -1,8% - Cembra H1: Geschäftsaufwand 134,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 128,9 Mio) Reingewinn 75,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,2 Mio) Betriebsertrag 253,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 255,3 Mio) Forderungen ggü. Kunden 6620 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6605 Mio) 2023: Erwarten EK-Rendite am unteren Ende von Zielspanne 13-14% Ziel einer Eigenkapitalrendite von 15% für 2024 wird "herausfordernd" Halten an Finanzzielen bis 2026 fest - CPH H1: Nettoumsatz 332 Mio Fr. (AWP-Konsens: 370 Mio) EBIT 53 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,5 Mio) Nettoergebnis 61 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,6 Mio) 2023: Wirtschaftsaussichten verhalten - geringerer Umsatz erwartet Margen dürften im H2 zurückgehen Nettoergebnis dürfte höheren zweistelligen Mio-Betrag erreichen - GF H1: Umsatz 1961 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1954 Mio) EBIT 184 Mio Fr. (AWP-Konsens: 189 Mio) organisches Wachstum 7,5% (AWP-Konsens: 4,9%) Reingewinn 123 Mio Fr. (AWP-Konsens: 146 Mio) Auftragseingang 1925 Mio Fr. (VJ 2209 Mio) 2023: Volatile Situation wird bestehen bleiben Situation je nach Segment unterschiedlich Bisherige Ziele bestätigt; Profitiabilität im Strategiekorridor 2025 Uponor-Transaktion kann voraussichtlich im Q4 2023 abgeschlossen werden 2025: Umsetzung der Strategie sind auf Kurs Vorbörsliche Indikation -0,6% - Leonteq H1: Betriebsertrag 147,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147,4 Mio) Gewinn vor Steuern 25,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,2 Mio) Reingewinn 28,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,0 Mio) Betriebsaufwand 121,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 114,3 Mio) 2023: Gewinn vor Steuern weiter bei noch 40-70 Mio Fr. erwartet Wollen Wachstumsstrategie 2026 konsequent umsetezen - Medmix H1: Umsatz 248,1 Mio Fr. (VJ 250,6 Mio) EBITDA adj. 49,7 Mio Fr. (VJ 60,1 Mio) EBITDA-Marge adj. 20% (VJ 24,0%) Reingewinn 7,3 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) 2023: Weiterhin Umsatzwachstum 5-7% erwartet Ziel adjusted EBITDA-Marge auf 22% gesenkt (alt: 23%) Mittelfristziel bestätigt - Wachstum 8% und adj. EBITDA-Marge 30% - Mikron H1: Auftragseingang 248,7 Mio Fr. (VJ 223,3 Mio) Betriebsergebnis 16,9 Mio Fr. (VJ 11,4 Mio) Umsatz 178,3 Mio Fr. (VJ 145,9 Mio) Konzernergebnis 13,9 Mio Fr. (VJ 10,5 Mio) 2023: Prognose für H2 bleibt schwierig Weiter Profitabilität auf VJ-Niveau angestrebt - Rieter H1: Umsatz 758,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 751,0 Mio) Auftragseingang 325,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 393,9 Mio) EBIT 25,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,6 Mio) Reinergebnis 13,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,1 Mio) Umsatzanstieg trotz Stornierungen wegen Erdbeben in Türkei 2023: Umsatzziel bestätigt - EBIT-Marge von 5-7% angepeilt EBIT-Margenziel inklusive positive Sondereffekte von <2% Erwarten weiter unterdurchschnittliche Nachfrage für neue Anlagen Planen Performance-Programm "Next Level" Programm "Next Level" führt zu Kosten von 45-50 Mio im H2 Programm "Next Level" soll Kosten um 80 Mio Fr. senken "Next Level" führt zu Abbau von 300 Stellen - weiterer Abbau möglich Verkauf Firmenareal führt bei EBIT zu Effekt von rund 70-75 Mio Fr. Erholung Nachfrage für neue Anlagen frühestens im Q4 2023 Sprecherin: Stellenabbau primär in Winterthur und Deutschland - Zehnder H1: Umsatz 407,0 Mio EUR (+2%) Operatives Ergebnis (EBIT) 37,5 Mio EUR (+2%) 2023: Umsatz zwischen 780 Mio und 820 Mio EUR erwartet EBIT-Marge von rund 8% des Umsatzes erwartet - Clariant erhält Busse von 150'000 Franken von SIX Exchange Regulation - Dufry-Tochter Hudson eröffnet Geschäft in Denver mit The House of LR&C - Feintool erhält Grossauftrag von Brennstoffzellenhersteller in China - MCH: Bridget Finn wird neue Direktorin der Art Basel Miami Beach NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen-Rating wird von Fitch mit "A+" und "stabilem" Ausblick bestätigt - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Juni zum VM real -0,9%, nominal -1,7% (saisonbereinigt) Importe Juni zum VM real +1,8%, nominal +3,7% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Juni 3,31 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Uhrenexporte Juni unbereinigt 2,45 Mrd Fr. (nom. +14,0% gg VJ) Ausland: - DEUTSCHLAND: ERZEUGERPREISE JUNI -0,3% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,4) ERZEUGERPREISE JUNI +0,1% GG VORJAHR (PROGNOSE +0,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von <3% - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,52% - Kardex: Alantra EQMC Asset Management meldet Anteil von 4,97% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call Ergebnis Q2 (9.00 Uhr/Webcast 10.00 Uhr) - Givaudan: Conf. Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - Bossard: Webcast Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Cembra: Conf. Call Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - Georg Fischer: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Leonteq: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Rieter: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q1 - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr/Conf Call 13.30) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EZ: EZB Leistungsbilanz 05/23 (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 07/23 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 06/23 (16.00 Uhr) Frühindikator 06/23 (16.00 Uhr) - EZ: Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7. - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07. Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - - SIX-Indexanpassung per 18.9. - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9609 - USD/CHF: 0,8570 - Conf-Future: +4 BP auf 149,71% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,842% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,15% auf 11'120 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,14% auf 1'756 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,12% auf 14'700 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,10% auf 16'109 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,48% auf 7'327 Punkte

