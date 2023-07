- SMI vorbörslich: -0,24% auf 11'174,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,47% auf 35'225 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,05% auf 14'063 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,66% auf 32'276 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza H1: Kern-EBITDA-Marge 30% (AWP-Konsens: 29,4%) Reingewinn 411 Mio Fr. (AWP-Konsens: 462 Mio) Umsatz 3078 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3133 Mio) Kern-EBITDA 922 Mio Fr. (AWP-Konsens: 922 Mio) Wachstum in LW 5,6% (AWP-Konsens: 5,9%) 2023: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich Kern-EBITDA-Marge neu von 28 bis 29% (alt: 30-31%) Mittelfristige Umsatzprognose bestätigt; aktual. Margenspanne 31-33% Wachstum bei Dienstleistungen in frühen Entwicklung langsamer als erw. Nachfrage nach Nahrungsmittelergänzungskapseln weiterhin schwach vorbörsliche Indikation -1,7% - Schindler H1: Auftragseingang 5938 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5712 Mio) Umsatz 5722 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5559 Mio) EBIT 602 Mio Fr. (AWP-Konsens: 536 Mio) EBIT adj. 606 Mio Fr. (AWP-Konsens: 561 Mio) EBIT-Marge adj. 10,6% (AWP-Konsens: 10,1%) Reingewinn 463 Mio Fr. (AWP-Konsens: 406 Mio) 2023: Umsatzplus von 5 bis 8% erwartet Konzerngewinn zwischen 860 bis 900 Mio Fr. erwartet Q2: Umsatzwachstum in LW 15,2% (AWP-Konsens: 10,7%) Fremdwährungseffekte verschärfen sich sieht Umfeld weiterhin herausfordernd vorbörsliche Indikation +2,8% - Temenos 2023: Ziele für Wachstum Softwarelizenzen, EBIT, Gewinn bestätigt Q2: Umsatz 239,0 Mio USD (AWP-Konsens: 243,1 Mio) Umsatz Lizenzen Software 102,8 Mio USD (AWP-Konsens: 104,2 Mio) Umsatz Maintenance 104,4 Mio USD (AWP-Konsens: 103,6 Mio) Umsatz Services 31,7 Mio USD (AWP-Konsens: 34,8 Mio) EBIT adj. 84,7 Mio USD (AWP-Konsens: 75,9 Mio) EBIT-Marge adj. 35,4% (AWP-Konsens: 31,2%) EPS adj. 0,87 USD (AWP-Konsens: 0,80 USD) Mittelfrisziele bis 2025 bestätigt CEO: Verkaufsumfeld dürfte bis Ende des Jahres 2023 stabil bleiben Banken haben grössere Visibilität Steigende Nachfrage nach SaaS und Cloud bei allen Tiers CEO-Suche läuft - Werden den Markt updaten, wenn angemessen vorbörsliche Indikation +1,8x% - Bystronic 2023: Ziele bestätigt - Höherer EBIT, etwas tieferer Umsatz H1: Umsatz 468,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 471,1 Mio) EBIT 25,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,8 Mio) Reinergebnis 19,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,0 Mio) Auftragseingang 420,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 438,5 Mio) EBIT-Marge 5,4% (AWP-Konsens: 5,1%) lässt Lieferengpässe im ersten Halbjahr hinter sich (HEADLINE) - Idorsia: kündigt eine Kostensenkungsinitiative an Kostensenkungsinitiative soll bis Ende 2023 umgesetzt werden Bis zu 500 Stellen hauptsächlich in F&E könnten wegfallen Investitionen in F&E werden erheblich reduziert vorbörsliche Indikation +2,8% - V-Zug H1: Nettoumsatz 298,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 296,2 Mio) EBIT 5,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5,5 Mio) Reinergebnis 4,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4,6 Mio) EBIT-Marge 1,7 % (AWP-Konsens: 2,0%) Keine Lieferengpässe mehr, Einkaufspreise aber weiter auf hoch Weiter keine konkrete Guidance für 2023 Verkaufsfördernde Massnahmen & Kostenmassnahmen gegen Volumenrückgang hält an Mittelfristzielen fest - BB Biotech Q2: Reinergebnis von -13 Mio Fr. (VJ -233 Mio) - DKSH erhält Auftrag von SciGen aus Vietnam - HBM Q1: Reingewinn -11 Mio Fr. (VJ 51,6 Mio) - SoftwareOne erhält verbessertes Übernahmeangebot von Bain Capital NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore H1: Kupferproduktion -4% auf 488'000 Tonnen Kohleproduktion -2% auf 54,2 Mio Tonnen - SIX Group H1: Betriebsertrag 771,1 Mio Fr. (VJ 751,7 Mio) Reingewinn 105,1 Mio Fr. (VJ 121,3 Mio) - UBP H1: Reingewinn 110,8 Mio Fr. (VJ 112,6 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - GB: Einzelhandelsumsatz Juni +0,7% gg Vormonat (Prognose +0,2) Einzelhandelsumsatz Juni -1,0% gg Vorjahr (Prognose -1,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Ruth Wertheimer meldet Anteil von <3% - Schaffner: Arpad Eden Lombard-Martin meldet Anteil von 3,09% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Lonza: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Schindler: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Bystronic: Conf. Call Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - V-Zug: MK Ergebnis H1 (10.15 Uhr) Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr/Conf Call 13.30) Dienstag: - Kühne+Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 - Logitech: Ergebnis Q1 (Webcast 14.30 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 15.00 Uhr) - SIG Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7. - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07. Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - - SIX-Indexanpassung per 18.9. - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9646 - USD/CHF: 0,8658 - Conf-Future: -21 BP auf 149,50% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,894% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,73% auf 11'202 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,52% auf 1'765 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,41% auf 14'759 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,59% auf 16'204 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,90% auf 7'385 Punkte

