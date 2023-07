STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag nach der US-Zinserhöhung leicht fester erwartet. Es sei positiv, dass die US-Börsen die Zinserhöhung gut weggesteckt hätten, heisst es am Markt. Das Fed hatte den Leitzins wie erwartet um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben und lässt die Tür für weitere Straffungen offen. Nun dürfte die EZB im Fokus stehen, die am frühen Nachmittag ebenfalls eine Zinserhöhung bekanntgeben dürfte. Bis dahin haben die Marktteilnehmer aber alle Hände voll zu tun mit der Verarbeitung einer geballten Menge an Unternehmensergebnissen. Darunter sind unter anderem Holcim, Nestlé und Roche. - SMI vorbörslich: +0,57% auf 11'247,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,23% auf 35'520 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,12% auf 14'127 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,70% auf 32'898 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim H1: Umsatz 13'067 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'966 Mio) Organisches Umsatzwachstum +7,4% (VJ 12,7%) Adj. EBIT 2043 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1942 Mio) Adj. EBIT-Marge 15,6% (AWP-Konsens: 15,0%) Konzerngewinn 1261 Mio Fr. (VJ 1157 Mio) Q2: Organisches Umsatzwachstum +7% (AWP-Konsens: 6,5%) CEO: Auf besten Weg, 2023 branchenführende Margen zu erzielen 2023: Bisherige Prognosen bestätigt Organisches Umsatzwachstum über 6% erwartet Organisches Wachstum des EBIT von über 10% erwartet Free Cashflow von rund 3 Mrd Fr. erwartet Nollaig Forrest wird Chief Sustainability Officer per 1.9. vorbörsliche Indikation +1,3% - Nestlé H1: Organisches Wachstum +8,7% (AWP-Konsens: +8,1%) Internes Realwachstum RIG -0,8% (AWP-Konsens: -0,6%) Umsatz 46'293 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46'535 Mio) Operative Marge adj. 17,1% (AWP-Konsens: 16,5%) EBIT adj. 7904 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7690 Mio) Reingewinn 5649 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5942 Mio) Heimkonsum normalisiert - Wachstumshemmnis beseitigt Starke Dynamik der Ausser-Haus-Kanäle Anhaltende Kapazitätsengpässe begrenzten RIG Nachfragelastizität im Zusammenhang mit Preisanpassungen begrenzt Org. Wachstum Industrieländer +8,0% Org. Wachstum Schwellenländer +9,6% Grösster Wachstumsbeitrag kam von Heimtier-Produkten E-Commerce-Umsatz +13,5% - Anteil von 16,7% am Gesamtumsatz Niedrigere Fracht- und Energiekosten Org. Wachstum Nestlé Health Science 3,5% (Q1: 2,8%) Q2: Organisches Wachstum 8,0% (Q1: 9,3%) Strategische Überprüfung von Palforzia schreitet voran Für Palforzia werden mehrere Optionen in Betracht gezogen Palforzia: optimierte Kostenstruktur und bessere Umsatzentwicklung CEO: Erwarte org. Wachstum eher bei 7,5 bis 8% (offiziell: 7-8%) Erwarten im H2 hohes einstelliges Wachstum für Health Science Preiserhöhungen im zweiten Halbjahr moderater und gezielter 2023: Org. Umsatzwachstum neu bei 7 bis 8 Prozent erw. (bisher 6-8%) EBIT-Marge weiterhin bei 17,0 bis 17,5 Prozent erwartet Zuversichtlich für positive Kombination von Volumen + Produktmix RIG sollte im zweiten Halbjahr ins positive drehen vorbörsliche Indikation +2,0% - Roche H1: Umsatz Gruppe 29'779 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29'988 Mio) Umsatz Pharma 22'681 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22'749 Mio) Umsatz Diagnostics 7098 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7216 Mio) Core-EPS 10,1 Fr. (AWP-Konsens: 10,03 Fr.) Reingewinn 7563 Mio Fr. (VJ 9161 Mio) Umsatz Molecular Lab 1118 Mio Fr. (VJ 1980 Mio) Umsatz Point of Care 635 Mio Fr. (VJ 2609 Mio) Core-EBIT 10'911 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'835 Mio) Starkes Wachstum im Basisgeschäft; weniger Covid-19-Verkäufe Q2: Umsatz Avastin 421 Mio Fr. (Q1: 416 Mio) Umsatz Evrysdi 342 Mio Fr. (Q1: 363 Mio) Umsatz Hemlibra 1053 Mio Fr. (Q1: 1034 Mio) Umsatz Herceptin 401 Mio Fr. (Q1: 477 Mio) Umsatz Lucentis 132 Mio Fr. (Q1: 167 Mio) Umsatz Ocrevus 1564 Mio Fr. (Q1: 1636 Mio) Umsatz Rituxan 423 Mio Fr. (Q1: 459 Mio) Umsatz Gruppe 14'457 Mio Fr. (VJ 15'850 Mio) Umsatz Tecentriq 933 Mio Fr. (Q1: 920 Mio) Umsatz Vabysmo 525 Mio Fr. (Q1: 432 Mio) CEO: Geben keine Guidance 2024 - Q124 dürfte Covid letztmals belasten ab Q2 2024 erwarten wir kaum noch Covid-Nachwehen Lucentis-Umsatz durch Vabysmo beeinträchtigt Können starken Franken nicht beeinflussen Starker Franken hat auch Vorteile - etwa bei M&A Beobachten rechtliche Lage in USA wegen IRA Sind von IRA weniger beeinträchtigt als manche Konkurrenten China-Umsatz mit leichtem Post-Corona-Boost im Q2 Schauen uns M&A-technisch jedes Jahr Hunderte Unternehmen an M&A am Ende wissenschaftlich getrieben 2023: Ausblick bestätigt Weiter Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen %-Bereich erw. Kerngewinnrückgang, der weitgehend Verkaufsminus entspricht, erw. Solides Verkaufswachstum im Basisgeschäft beider Divisionen erw. Umsatzeinbussen durch AHR-Nachahmer weiter bei 1,6 Mrd Fr. erw. erwartet weiter Rückgang der Covid-19 Verkäufe um rund 5 Mrd Fr. Covid-Einfluss wird nach Q1 2024 markant abnehmen weiter bestrebt, Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen vorbörsliche Indikation +0,2% - VAT H1: Reingewinn 84,2 Mio Fr. (VJ 147,6 Mio) EBITDA-Marge 29,2% (VJ 35,0%) EBITDA 132,4 Mio Fr. (VJ 192,1 Mio) Q3: Umsatz von 190-220 Mio Fr. erwartet 2023: Umsatz und EBITDA unter Rekordwerten 2022 erwartet EBITDA-Marge knapp unter Zielkorridor von 32-37% erwartet Reingewinn unter 2022 erwartet wird weiter in Innovation und Kapazitätserweiterung investieren ernennt Urs Gantner per am 1. Januar 2024 zum neuen CEO vorbörsliche Indikation +0,8% - Logitech startet Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd USD am 28. Juli - Bachem H1: Umsatz 239,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 235,0 Mio) EBITDA 52,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,5 Mio) EBITDA-Marge 21,9% (AWP-Konsens: 24,2%) EBIT 34,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,0 Mio) EBIT-Marge 14,5% (AWP-Konsens: 16,0%) Reingewinn 34,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,1 Mio) 2023: Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich EBITDA-Marge bei etwa 30% erwartet Mit Oligos kann Umsatz von 100 Mio Fr. nicht erreicht werden Weitere Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr 2023 erwartet 2026: Umsatz über 1 Milliarde und EBITDA-Marge von über 30% vorbörsliche Indikation -0,4% nach H1-Zahlen - Bellevue H1: Konzerngewinn 8,0 Mio Fr. (VJ 14,3 Mio) Betriebsertrag 41,3 Mio Fr. (VJ 46,8 Mio) Netto-Neugeldzufluss -469 Mio Fr. (VJ -326 Mio) Kundenvermögen -14% auf 8,1 Mrd Fr. Anhaltend sehr schwieriges Marktumfeld im Gesundheitssektor Deutliche Ertragsverbesserung erst ab nächstem Jahr realistisch - Bucher H1: EBIT 246 Mio Fr. (AWP-Konsens: 233 Mio) Reingewinn v.M. 199 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171 Mio) Auftragseingang 1587 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1640 Mio) Umsatz 1939 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1953 Mio) 2023: Prognosen vom April erhöht Konzernergebnis leicht über VJ erwartet Betriebsgewinnmarge leicht über VJ erwartet Weiter Umsatz in Grössenordnung des Vorjahres erwartet H2: Nachfrage dürfte sich weiter normalisieren Kapazitäten auch im zweiten Halbjahr gut ausgelastet Personal- und operative Kosten werden Margendruck erhöhen Negative Währungseffekte sollten durch Preiserhöhungen kompensiert - Calida H1: Umsatz 160.2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 168,3 Mio) EBIT adj. 8,2 Mio Fr. (VJ 18,8 Mio) adj. EBIT-Marge 8,2 % (VJ 11,1%) Reinergebnis fortgef. Geschäft 6,1 Mio Fr. (VJ 14,1 Mio) Werteberichtigung wegen Erlich Textil beeinflusste wesentlich Reinergebnis -15,1 Mio Fr. (VJ 20,8 Mio) Reinergebnis -15,1 Mio Fr. (VJ 28,0 Mio) 2023: Umsatz und EBIT der fortgef. Geschäftsbereiche unter VJ erwartet Mittelfristziele weiter auf dem Prüfstand Fokus auf höhere Profitabilität und hohen operativen Cashflow Rechnen kurzfristig nicht mit Aufhellung der Konsumentenstimmung Patricia Gandji tritt per sofort aus VR zurück - GKB H1: Geschäftserfolg 135,7 Mio Fr. (VJ 105,8 Mio) Konzerngewinn 119,2 Mio Fr. (VJ 103,4 Mio) 2023: Konzerngewinn neu bei rund 230 Mio Fr. (bisher 210 Mio) erwartet - Inficon Q2: Umsatz 171,0 Mio USD (AWP-Konsens: 155,1 Mio) EBIT-Marge 19,5% (AWP-Konsens: 18,3%) EBIT 33,3 Mio USD (AWP-Konsens: 28,4 Mio) Reingewinn 24,8 Mio USD (AWP-Konsens: 22,5 Mio) 2023: Guidance erhöht auf 610-640 Mio USD Umsatz (vorher 570-610 Mio) Weiterhin EBIT-Marge von rund 19% erwartet Komponenten-Knappheit besteht weiter, hat sich aber entspannt vorbörsliche Indikation +5,8% - Kardex H1: EBIT 43,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 35,1 Mio) Reingewinn 32,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 24,6 Mio) Auftragseingang 339,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 334,7 Mio) Umsatz 334,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 299,7 Mio) Umsatz Remstar 245,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 239,0 Mio) Umsatz Mlog 53,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 51,7 Mio) gut positioniert um von Megatrends zu profitieren bestätigt kommunizierte Finanzziele - Lem Q1: Umsatz 112,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,7 Mio) Auftragseingang 81 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,1 Mio) EBIT 26,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,4 Mio) Reingewinn 20,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,2 Mio) - Meier Tobler H1: Umsatz 276,4 Mio Fr. (VJ 258,3 Mio) EBITDA 26,9 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio) EBITDA-Marge 9,7% (VJ 8,6%) Reinergebnis 16,0 Mio Fr. (VJ 11,5 Mio) 2023: EBITDA und Reingewinn leicht über Vorjahreswerten erw. Anspruchsvolles Umfeld und erhöhte Kosten im H2 erwartet In nächsten Monaten weitere Abkühlung der Baukonjunktur erw. Ab 2024: deutliche operative Verbesserungen erwartet - Starrag H1: Auftragseingang 183,4 Mio Fr. (VJ 189,7 Mio) Umsatz 199,9 Mio Fr. (VJ 139,5 Mio) EBIT 15,4 Mio Fr. (VJ 6,1 Mio) Reinergebnis 13,6 Mio Fr. (VJ 5,0 Mio) 2023: Auftragseingang in der Grössenordnung des Vorjahres erwartet Umsatz sollte Vorjahreswert deutlich übertreffen Steigerung des operativen Ergebnisses und der Marge erwartet Abklärungen/Gespräche mit Tornos über mögliche Fusion noch im Gange - Valiant H1: Geschäftsertrag 266,06 Mio Fr. (AWP-Konsens: 244,6 Mio) Konzerngewinn 67,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,4 Mio) Geschäftserfolg 104,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,5 Mio) 2023: Weiter Gewinn über Vorjahr erwartet vorbörsliche Indikation +2,6% - Vontobel H1: Gewinn nach Steuern 127,6 Mio Fr. (VJ 151,4 Mio) Betriebsertrag 696,1 Mio Fr. (VJ 686,1 Mio) Nettoneugeld -0,9 Mrd Fr. (VJ -1,0 Mrd) AuM 211,9 Mrd Fr. (Ende 2022: 204,4 Mrd) CEO: Neue Kundenberater kommen von verschiedenen Wettbewerbern Zuversichtlich, Mittelfristziele 2024 über den Zyklus zu erreichen Wollen im Wealth Management über 50 neue Kundenberater einstellen CFO: Haben ganz anderes Produktangebot als CS-Asset Management Haben im Halbjahr vermehrte Zuflüsse von Credit Suisse gesehen vorbörsliche Indikation +2,1% - Datacolor: Übernahmeangebot von Dubach beginnt voraussichtlich am 14.8.2023 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR AUGUST -24,4 PKT (PROGNOSE -24,8); GG -25,2 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - Relief: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3% - Trifork erhöht Beteiligung an dänischem Softwarefirma Nine auf 90 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Holcim: Webcast H1 (09.00/10.00 Uhr) - Nestlé: Webcast H1 (14.00 Uhr) - Roche: Webcast H1 (14.00 Uhr) - VAT: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - Bachem: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Bellevue: Conf. Call H1 (08.30 Uhr - Bucher: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Graubündner KB: MK H1 (11.00 Uhr) - Inficon: Conf. Call Q2 (09.30 Uhr) - Kardex: Webcast H1 (14.00 Uhr) - Starrag: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Valiant: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Vontobel: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) Freitag: - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 11.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - Clariant: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Montag: - Energiedienst: Ergebnis H1 - Orell Füssli: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juni (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Freitag) - SNB: Ergebnis H1 (Montag) Ausland: - EZ: EZB Zinsentscheidung (1415h, 14.45h MK) - US: Lagerbestände Grosshandel 06/23 (vorläufig, 14.30h) Auftragseingang langlebige Güter 06/23 (vorläufig, 14.30) BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung, 14.30h) Privater Konsum Q2/23 (vorab, 14.30h) PCE-Kernrate Q2/23 (vorab, 14.30h) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30h) Schwebende Hausverkäufe 06/23 (16.00h) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7. - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-28.07. Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spätestens 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9546 - USD/CHF: 0,8607 - Conf-Future: -83 BP auf 149,60% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,908% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,43% auf 11'184 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,41% auf 1'769 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,39% auf 14'757 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,49% auf 16'131 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,51% auf 7'315 Punkte

