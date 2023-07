STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein verhaltener Auftakt ab. Auf Wochensicht ist der Leitindex SMI dennoch auf Kurs zu einem erneuten Plus - es wäre der dritte Wochengewinn in Folge. Derweil sprechen die Vorgaben aus Übersee ebenfalls für eine verhaltene Eröffnung. - SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'362,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,67% auf 35'283 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,55% auf 14'050 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,65% auf 32'676 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram Q2: Umsatz 851 Mio Euro (AWP-Konsens: 864 Mio) EBIT-Marge adj. 5,9% (AWP-Konsens: 4,9%) Bruttomarge adj. 27,8% (AWP-Konsens: 27,9%) EBIT adj. 50 Mio EUR (AWP-Konsens: 42 Mio) Reinergebnis adj. 32 Mio EUR (VJ -54 Mio) Q3: Umsatz von 840-940 Mio Euro erwartet AMS Osram Q3: Bereinigte EBIT-Marge von 5-8% erwartet Haben Firmenwertabschreibungen über 1,3 Mrd Euro vorgenommen Mit Sparprogramm jährl. Verbesserung des adj. EBIT um 150 Mio Vorstand wird zum 1. Januar 2024 auf CEO und CFO verkleinert Portfoliokonzentration auf Automotive, Industrie u Medizintechnik Nur noch ausgewählte Projekte im Consumer-Bereich, z.B. Micro-LED Einmalkosten von 50 Mio. Euro für Sparprogramm erwartet Operatives Zielmodell 6-10% Wachstum auf der reduzierten Basis Bildung von 2 Geschäftsbereichen (statt 3) im Halbleitersegment 2024: Umsatzrückgang aufgrund von Portfolioentscheidungen Free Cash Flow leicht positiv Kerngeschäft soll stärker wachsen als die Zielmärkte 2026: Ziel eines adj. EBIT von etwa 15% trennt sich von Bereichen mit Umsatz von 300-400 Mio Euro vorbörsliche Indikation +0,8% - Sika: Ausbau für wachsenden Bedarf an nachhaltigem Beton in den USA - APG H1: Umsatz 148,8 Mio Fr. (VJ 140,7 Mio) EBIT 12,8 Mio Fr. (VJ 12,9 Mio) Nettoergebnis 10,5 Mio Fr. (VJ 10,2 Mio) Mehrjährige Laufzeitverlängerung der Verträge mit SBB Personenverkehr 2023: eingeschränkte Visibilität - kleine konkrete Guidance - Clariant H1: Reingewinn 232 Mio Fr. (VJ 386 Mio) Q2: Umsatz 1084 Mio Fr. (VJ 1301 Mio) EBITDA 175 Mio Fr. (VJ 216 Mio) EBITDA-Marge 16,1% (VJ 16,6%) Adj. EBITDA 135 Mio Fr. (VJ 210 Mio) Adj. EBITDA-Marge 12,5% (VJ 16,1%) Verkaufspreise blieben im Berichtsquartal stabil Ziele für 2025 werden bekräftigt Sunliquid-Auswirkungen werden durch Einsparungen ausgeglichen Sunliquid-Entscheidung wird bis Ende 2023 vorgelegt CEO: Stabile Verkaufspreise belegen unsere Preissetzungsmacht Rohstoffpreise sind im Q2 um 12% gesunken Einsparungen bis 2025 neu bei 170 Mio Fr gesehen (alt: 160 Mio) 2023: EBITDA von 650 - 700 Mio Fr erwartet Umsatz 4,55 bis 4,65 Mrd Fr. bestätigt bei JB vorbörsliche Indikation -0,07% - Comet H1: Umsatz 207,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 206,2 Mio) EBITDA-Marge 6,9% (AWP-Konsens: 9,9%) EBITDA 14,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,1 Mio) Reingewinn 1,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,4 Mio) EBITDA-Marge 6,9% (AWP-Konsens: 10,1%) 2023: Umsatz am unteren Ende der Bandbreite von 440-480 Mio Fr. erw. EBITDA-Marge am unteren Ende der Bandbreite von 13-15% erw. Talsohle des Halbleiterzyklus im Q2 durchschritten Nicola Rotondo wird zum CFO ad interim per 1. September vorbörsliche Indikation -2,6% - Forbo H1: Umsatz 615,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 651,7 Mio) EBIT 75,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 79,4 Mio) Reingewinn 57,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,9 Mio) EBIT-Marge 12,2 % (AWP-Konsens: 12,2%) Umsatz Flooring Systems 415,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 444,1 Mio) Umsatz Movement Systems 199,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 208,2 Mio) 2023: Bisherige Prognosen bestätigt Weiter leicht höherer Umsatz in LW erwartet Reingewinn bei rund 130 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -2,6% - Medacta H1: Umsatz 255,1 Mio Euro (AWP-Konsens: 242,7 Mio) Umsatz grösster Bereich Hüfte 116,4 Mio Euro (VJ 101,4 Mio) Umsatz grösste Region EMEA 123,1 Mio Euro (VJ 98,5 Mio) 2023: Umsatzprognose angehoben auf +15-18% (zuvor +10-13%) EBITDA-Marge weiter in etwa auf 2022er-Niveau erwartet - Dufry: Haben alle Ausschreibungen in Spanien gewonnen Neue Verträge positiv für Rentabilität und Cashflow - GAM: zieht Datum der ao GV auf den 18. August 2023 vor Liontrust verlängert die Angebotsfrist bis zum 4. August 2023 - Evolva beruft ao GV für 24. August ein - Montana Aerospace: US-Gericht weist Klage wegen angeblicher Unterschlagung ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Skandal um Nigel Farages Konto: Nächster Banker muss gehen (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - FR: BIP Q2 0,5% GG VQ (PROGNOSE 0,1) - 1. SCHÄTZUNG - JP: Japans Zentralbank handhabt Geldpolitik fortan flexibler WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,98% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - AMS Osram: Conf. Call Ergebnis Q2 (11.00 Uhr) - Clariant: Conf. Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - Comet: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Forbo: MK Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Medacta: Conf. Call Umsatz H1 (15.00 Uhr) Montag: - Energiedienst: Ergebnis H1 - Orell Füssli: Ergebnis H1 Dienstag: - Nationalfeiertag Mittwoch: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juni (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Freitag) - SNB: Ergebnis H1 (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai 2023 (Mittwoch) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Q3) (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Mittwoch) Ausland: - DE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - EZ: Verbrauchervertrauen 07/23 (endgültig) (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 07/23 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) (14.00 Uhr) - US: Beschäftigungskostenindex Q2/23 (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 06/23 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (endgültig) (16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachf. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-28.07. Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spätestsens 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9542 - USD/CHF: 0,8688 - Conf-Future: +2 BP auf 149,92% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,935% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,70% auf 11'373 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,76% auf 1'800 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,68% auf 15'004 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,70% auf 16'406 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,67% auf 7'465 Punkte

awp-robot/sw/kw