- SMI vorbörslich: -0,22% auf 11'292,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,50% auf 35'459 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,90% auf 14'317 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,33% auf 33'193 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re: Fitch bestätigt Kreditrating "A" mit Ausblick "stabil" - EFG: Fitch bestätigt Rating "A" und Ausblick "stabil" ernennt Andre Portelli zum Chef Investment Solutions - Energiedienst H1: Betriebsertrag 973 Mio Euro (VJ 749 Mio) Reingewinn 68,7 Mio Euro (VJ 85,5 Mio) 2023: EBIT von rund 80 Mio EUR erwartet Adj. EBIT von rund 100 Mio EUR erwartet - Orell Füssli H1: Umsatz 105,0 Mio Fr. (VJ 97,6 Mio) EBIT 5,4 Mio Fr. (VJ 7,4 Mio) EBIT-Marge 5,2% (VJ 7,6%) Reingewinn 5,0 Mio Fr. (VJ 6,7 Mio) 2023: Insgesamt weiterhin tiefere EBIT-Marge bei mehr Umsatz erw. H2: Weiters Umsatzwachstum, Verbesserung der Rentabilität - Santhera: verkauft Raxone/Idebenon-Geschäft an Gesundheitskonzern Chiesi Chiesi übernimmt Rückzahlungsverpflichtung von 25,3 Mio EUR - SNB H1: Ergebnis 13,7 Mrd Fr. (Q1: 26,9 Mrd) Ergebnis auf Fremdwährungspositionen 16,2 Mrd Fr. (Q1: 24,2 Mrd) Ergebnis auf Goldbestand 1,2 Mrd Fr. (Q1: 4,3 Mrd) Ergebnis auf Frankenpositionen -3430,9 Mio Fr. (Q1: -1551,8 Mio) Q2: Ergebnis -13,2 Mrd Fr. (Q1: 26,9 Mrd) - IGEA 2022: Nettoverlust endgültig 11,8 Mio EUR (VJ -1,3 Mio EUR) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Patrick Bierbaum/Patrick Schmitz-Morkramer melden Anteil von 3,06% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Kuros: Hatstone Fund Services meldet Anteil von 4,8% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - NZZaS: UBS will sich von Teilen der russischen CS-Kundschaft trennen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Dienstag: - Nationalfeiertag Mittwoch: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Donnerstag - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - CFT: Umsatz H1 - GAM: Ergebnis H1 - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai 2023 (Mittwoch) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Q3) (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Mittwoch) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2023 (Donnerstag Ausland: - EZ: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) (11.00 Uhr) US: MNI Chigago PMI 07/23 (15.45 Uhr) Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 07/23 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 4.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spätestsens 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9597 - USD/CHF: 0,8714 - Conf-Future: -52 BP auf 149,65% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,974% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,49% auf 11'318 Punkte - SLI (Freitag): -0,31% auf 1'794 Punkte - SPI (Freitag): -0,40% auf 14'944 Punkte - Dax (Freitag): +0,39% auf 16'470 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,21% auf 7'476 Punkte

awp-robot/sw/tv