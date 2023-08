- SMI vorbörslich: -0,77% auf 11'221,97 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,20% auf 35'630,68 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,43% auf 14'283,91 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,24% auf 32'726 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt Cooper Standard Technical Rubber übernimmt mit CSTR Produktionsanlage in Mannheim und 130 Angestellte - Schindler übernimmt Wartung am Miami International Airport Auftrag hat Wert von 12 Mio USD pro Jahr - Interroll H1: Auftragseingang 301,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 296,0 Mio) Umsatz 256,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 279,4 Mio) EBITDA 39,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,2 Mio) EBIT 28,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,8 Mio) Mittelfritig bleiben Trends für globale Nachfrage intakt Sind für zukünftiges Wachstum hervorragend aufgestellt - Montana Aerospace erhält mehrjährigen Auftrag aus Japan - Villars ernennt Michael Albrecht zum CEO - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - DSM-Firmenich H1: Umsatz -5% auf 6,1 Mrd CHF PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Cevian Capital meldet Anteil von <3% - Bachem: Capital Group meldet Anteil von 5,02% - Dormakaba: SEO Management AG meldet Anteil von 8,07%/4,7% - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 3,23% - Perrot Duval: Nicolas Eichenberger meldet Anteil von 47,86% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 20,963% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,04% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - CFT: Umsatz H1 - GAM: Ergebnis H1 - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis H1 (Webcast 15.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Coltene: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr - Mobimo: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai 2023 (08.30 Uhr ) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Q3; 09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2023 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Juni/H1 2023 (Freitag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Freitag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) ADP Beschäftigungsänderung 07/23 (14.15 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 4.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spätestsens 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9609 - USD/CHF: 0 8745 - Conf-Future: -59 BP auf 149,06% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,979% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,08% auf 11'309 Punkte - SLI (Montag): -0,29% auf 1'789 Punkte - SPI (Montag): -0,11% auf 14'927 Punkte - Dax (Dienstag): -1,26% auf 16'240 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,22% auf 7406 Punkte

awp-robot/sw/uh