- SMI vorbörslich: +0,06% auf 11'219,48 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,98% auf 35'283 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,17% auf 13'973 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,67% auf 32'163 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q2: Umsatz 5998 Mio EUR (AWP-Konsens: 6020 Mio) EBITA 145 Mio EUR (VJ 164 Mio) Reinergebnis 62 Mio EUR (VJ 77 Mio) Organisches Wachstum adj. +4% (AWP-Konsens: 1,7%) Adj. EBITA 184 Mio EUR (AWP-Konsens: 187 Mio) Adj. EBITA-Marge 3,1% (AWP-Konsens: 3,1%) Geschäftsvolumen im Juli entwickeln sich stabil Q3: erwarten Marge auf Q2-Level Kosten dürften gegenüber Vorquartal leicht sinken Makroökon. Bedingungen bleiben schwierig - Nutzen weltweit Chancen Group ernennt Caroline Basyn zur Digital & IT-Chefin vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - Swisscom H1: Umsatz 5450 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5465 Mio) EBITDA 2303 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2317 Mio) EBIT 1115 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1132 Mio) Reingewinn 848 Mio Fr. (AWP-Konsens: 871 Mio) Umsatz in der Schweiz sinkt um 0,6% Umsatz in Italien steigt in Euro um 4,3% Keine Neuigkeiten im Communiqué zum Glasfaserstreit mit Weko 2023: Dividendenziel von 22 Fr. Franken pro Aktie bestätigt EBITDA-Ziel von 4,6 bis 4,7 Mrd Fr. bestätigt Umsatz-Ziel von 11,1 bis 11,2 Mrd Fr. bestätigt Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr. bestätigt vorbörsliche Indikation -0,8% - Roche reicht Klage gegen Novartis/Sandoz in USA wegen Patentverletzung ein - GAM Ende Juni: Verwaltete Vermögen 68,0 Mrd Fr. (Ende März: 71,7 Mrd) H1: IFRS-Nettoergebnis -71,2 Mio Fr. (VJ -275,2 Mio) Operatives Ergebnis vor Steuern -22,5 Mio. Fr (-15,4 Mio) - Lastminute H1: EBITDA adj. 29,9 Mio EUR (VJ 24,5 Mio) Umsatz 184 Mio EUR (VJ 159,8 Mio) Reinergebnis 7,4 Mio EUR (VJ 14,9 Mio) Ferienpakete haben Umsätze in neue Höhen getrieben 2023: Erwarten Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent Profitabilitäts-Wachstum höher od. gleich wie Umsatzwachstum Erwarten signifikantes Wachstum bei bereinigtem EBITDA - Oerlikon Q2: Auftragseingang 657 Mio Fr. (AWP-Konsens: 647 Mio) Umsatz 702 Mio Fr. (AWP-Konsens: 701 Mio) Umsatz Surface Solutions 392 Mio Fr. (AWP-Konsens: 371 Mio) Umsatz Polymer Process. 310 Mio Fr. (AWP-Konsens: 330 Mio) EBITDA 111 Mio Fr. (AWP-Konsens: 110 Mio) Umsatz Polymer Processing 013 Mio Fr. (AWP-Konsens: 330 Mio) EBITDA-Marge 15,8% (AWP-Konsens: 15,6%) 2023: Bisherige Prognosen werden gesenkt EBITDA-Marge von rund 15,5% erwartet Laufende Preis- und Kostenmassnahmen werden Marge stützen Umastzrückgang im mittleren 1-st. wegen verschobenen Projekten 2023 Umsatz von 2,75 bis 2,80 Mrd Fr. erwartet (inkl. Riri) CFO: Sehen verschiedene Dynamiken im Markt - Surface stark In Division Surface laufen Bereiche Luxus, Aero, Material gut Schwach ist Nachfrage im Bereich Filament insbesondere in China vorbörsliche Indikation -3,4% - Addex erhält weitere 2,7 Mio Fr. von Forschungspartner Indivior - Airesis erhält Busse von 50'000 Fr. wegen Verstössen gegen Ad hoc-Pflicht - Ascom: Rahmenvertrag mit deutschem Systemanbieter - Umfang 4,5 Mio EUR - Baloise: S&P bestätigt Rating von "A+" mit stabilem Ausblick - CFT H1: Umsatz 513,3 Mio Fr. (VJ 483,9 Mio) - IGEA-Aktien werden per 6. November 2023 dekotiert (SIX SER) - Implenia gewinnt Aufträge für Tunnels in Ligerz im Wert von 150 Mio Fr. - Kudelski-Tochter Nagra weitet Zusammenarbeit mit Tivù aus - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Cevian Capital meldet Anteil von <3% - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,2%; The Goldman Sachs Group, Inc. <3% - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 20,01% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,26% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,22% - Relief: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3% - Santhera meldet Eigenanteil von 15,94%/39,76% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,01%; UBS Group AG 7,28% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Freitag: - Sika: Ergebnis H1 (06.00 Uhr; Webcast 15.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis H1 (07.00 Uhr; Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Coltene: Ergebnis H1 (06.00 Uhr; Webcast 09.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (07.00 Uhr; Webcast 10.00 Uhr) - Dufry: Ergebnis H1 (07.00 Uhr; Conf. Call 14.30 Uhr) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2023 (8.30 Uhr) Logiernächte Juni/H1 2023, KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Freitag) Wohnimmobilienpreisindex Q2 (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2023 - KOF Konjunkturumfragen August - SNB: Devisenreserven Juli 2023 Ausland: - DE: PMI Dienste 07/23 (09.55 Uhr; 2. Veröffentlichung) - EU: PMI Dienste 07/23 (10.00 Uhr; 2. Veröffentlichung) Erzeugerpreise 06/23 (11.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheidung (13.00 Uhr) - US: Produktivität Q2/23 (14.30 Uhr) S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (15.45 Uhr; 2. Veröffentlichung) Industrie Auftragseingang 06/23 (16.00 Uhr) Langlebige Güter 06/23 (16.00 Uhr; 2. Veröffentlichung) ISM-Index 07/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 4.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spätestsens 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA (per 6.11., letzter Handelstag 3.11.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (Nennwertrückzahlung 7,50 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9607 - USD/CHF: 0,8784 - Conf-Future: -29 BP auf 148,77% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,998% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,85% auf 11'213 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,29% auf 1'766 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,91% auf 14'791 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,36% auf 16'020 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -2,47% auf 7'313 Punkte

awp-robot/sw/uh