- SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'088,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,43% auf 35'066 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,36% auf 13'909 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,09% auf 32'222 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SIKA übernimmt Chema aus Peru - Umsatz 50 Mio Fr. - IGEA Pharma will gegen Dekotierung Einspruch erheben - Wisekey erhält Finanzmittel für Ausbau des NFT-Geschäfts von Wise.Art - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote Juli 1,9% (VM 1,9%), saisonber. 2,1% (VM 2,0%) Ausland: - DE: Industrieproduktion Juni -1,5% gg VM (PROG -0,5) -1,7% gg VJ (PROG -0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,996% - Relief: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Ascom: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - Galenica: Ergebnis H1 - Glencore: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) Mittwoch: - BEKB: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Video Conf. 10.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q2 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen August (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Juli 2023 (09.00 Uhr) - Ausland: - DE: Industrieproduktion 06/23 (08.00 Uhr) - ZO: Sentix-Investorenvertrauen 08/23 (10.30 Uhr) - US: Konsumentenkredite 06/23 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 25.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.8. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9618 - USD/CHF: 0,8754 - Conf-Future: +42 BP auf 149,09% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,042% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,10% auf 11'098 Punkte - SLI (Freitag): +0,48% auf 1'760 Punkte - SPI (Freitag): +0,14% auf 14'658 Punkte - Dax (Freitag): +0,37% auf 15'952 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,03% auf 7'315 Punkte

awp-robot/sw/uh