- SMI vorbörslich: -0,15% auf 11'090,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,16% auf 35'473 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,61% auf 13'994 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,48% auf 32'410 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS gibt Ernennungen für umgebaute Investmentbanking-Sparte bekannt - Ascom H1: Umsatz 150,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 150,9 Mio) EBITDA 11,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,0 Mio) EBITDA-Marge 7,5% (AWP-Konsens: 7,3%) Reinergebnis 5,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4,7 Mio) 2023: Ausblick bestätigt - BCGE H1: Geschäftsertrag 290,6 Mio Fr. (VJ 231,2 Mio) Reinergebnis 116,87 Mio Fr. (VJ 78,4 Mio) Betriebsergebnis 137,0 Mio Fr. (VJ 93,7 Mio) - Galenica H1: Umsatz 1851 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1839 Mio) Umsatz Products & Care 804 Mio Fr. (AWP-Konsens: 805 Mio) adj. EBIT 90,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96 Mio) Umsatz Logistics & IT 1518,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1506 Mio) Umsatz Corporate -472 Mio Fr. (AWP-Konsens: -457 Mio) 2023: Angepasster Ausblick bestätigt - GAM: Newgame/Bruellan beantragen Verschiebung der ao Generalversammlung - Talenthouse: Aktien sollen per 9. November 2023 dekotiert werden plant gegen Dekotierungsentscheid vorzugehen Erste Finanzierungszusagen zur Restrukturierung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore H1: Umsatz 107,4 Mrd USD (VJ 134,4 Mrd) EBITDA adjustiert 9,4 Mrd USD (VJ 18,9 Mrd) EBIT adjustiert 6,3 Mrd USD (VJ 15,4 Mrd) Reinergebnis 4,6 Mrd USD (VJ 12,1 Mrd) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,998% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,93% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Ascom: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Galenica: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Glencore: Web Cast H1 (09.00 Uhr) Mittwoch: - BEKB: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Video Conf. 10.30 Uhr) - Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr) - Addex: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - Bell: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 - Swiss Steel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Handelsbilanz 06/23 (14.30 Uhr) Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 06/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 25.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.8. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9597 - USD/CHF: 0,8727 - Conf-Future: -6 BP auf 149,01% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,02% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,08% auf 11'107 Punkte - SLI (Montag): +0,01% auf 1'760 Punkte - SPI (Montag): +0,06% auf 14'667 Punkte - Dax (Montag): -0,01% auf 15'951 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,82% auf 7'320 Punkte

awp-robot/sw/uh