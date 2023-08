- SMI vorbörslich: +0,46% auf 11'108,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,45% auf 35'314 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,79% auf 13'884 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,41% auf 32'245 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht in Phase III mit Remibrutinib gesteckte Ziele Remibrutinib war wirksam bei chronischer spontaner Urtikaria - BEKB H1: Konzerngewinn 75,58 Mio Fr. (VJ 66,0 Mio) Geschäftserfolg 115,74 Mio Fr. (VJ 81,1 Mio) Geschäftsertrag 270,2 Mio Fr. (VJ 244,4 Mio) 2023: Erwartet im VJ-Vergleich ein besseres Ergebnis Domenico Sottile wird Leiter Key Clients und Asset Management - Kuros H1: Produktumsatz 12,87 Mio Fr. (VJ 5,7 Mio) Flüssige Mittel per Ende Juni 22,04 Mio Fr. (Ende 2022: 27,7 Mio) Reinergebnis -5,05 Mio Fr. (VJ -3,7 Mio) Sparte Medizinische Geräte erzielt 2,2 Mio Fr. EBITDA - Swissquote H1: Reinergebnis 106,53 Mio Fr. (VJ 77,1 Mio) Kundenvermögen 56,88 Mrd Fr. (Ende 2022: 52,2 Mrd) Nettoertrag 265,58 Mio Fr. (VJ 200,0 Mio) Vorsteuergewinn 124,87 Mio Fr. (VJ 90,7 Mio) Ausblick für Gesamtjahr 2023 nach oben revidiert 2023 neu: Nettoertrag 530 Mio Fr, Vorsteuergewinn 250 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +2,1% - Alpine Select: Grossaktionär steigt aus - Sonderdividende von 3 Fr. je Aktie - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit Merdury in Vietnam - Wisekey-Tochter Sealsq erhält Auftrag von Apside - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von <3% - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,001% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,996% - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swissquote: Video Conf. H1 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr) - Addex: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - Bell: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 - Swiss Steel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 25.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.8. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9592 - USD/CHF: 0,8738 - Conf-Future: +95 BP auf 150,43% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,952% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,45% auf 11'057 Punkte - SLI (Dienstag): -0,65% auf 1'748 Punkte - SPI (Dienstag): -0,46% auf 14'599 Punkte - Dax (Dienstag): -1,10% auf 15'775 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,62% auf 7'269 Punkte

