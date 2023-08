STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnnerstag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Angesichts der negativen Vorgaben aus den USA und der am Nachmittag angesagten neusten Konsumentenpreise in den USA dürfte aber die Zurückhaltung der vergangenen Tage zumindest in der Startphase anhalten. - SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'121,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,54% auf 35'123 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,17% auf 13'722 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,87% auf 32'486 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich H1: Betriebsgewinn BOP 3720 Mio USD (AWP-Konsens: 3609 Mio) Reingewinn Konzern 2492 Mio USD (AWP-Konsens: 2810 Mio) P&C Combined Ratio 92,9% (AWP-Konsens: 92,8%) SST-Quote geschätzt 263% (Ende 2022: 267%) Eigenkapital 23843 Mio USD (AWP-Konsens: 24'345 Mio) Reingewinn Aktionäre 2492 Mio USD (AWP-Konsens: 2581 Mio) Zurich: Ergebnis ist "solide Grundlage" für den Finanzzyklus 2023-2025 Zurich-CEO: Bin zuversichtlich, dass wir Ziele erreichen werden Haben Preise weiter erhöht, vor allem im Property-Geschäft Sind sehr gut in das bis 2025 laufende Programm gestartet Werden Fokus weiterhin auf organisches Wachstum legen Prüfen in Zukunft nach Chancen zum Markteintritt in Indien Geben keine weiteren Kommentare zum Greensill-Fall ab Zurich-CFO: Erwarten aus Unwetter in Europa keine sehr hohen Kosten Haben in der Vergangenheit Exposure zu Unwetter reduziert vorbörsliche Indikation +1,1% - Roche erhält reguläre Zulassung in USA für Lungenkrebsmittel Gavreto - Addex Q2: Liquide Mittel 7,2 Mio Fr. (Ende Q1: 5,6 Mio) Reinergebnis -2,7 Mio Fr. (Q1 -2,4 Mio; VJ -7,2 Mio) - BKB H1: Konzerngewinn 75,5 Mio Fr. (VJ 62,0 Mio) Geschäftserfolg Konzern 155,9 Mio Fr. (VJ 117,3 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 123,4 Mio Fr. (VJ 89,9 Mio) Gewinn Stammhaus 70,0 Mio Fr. (VJ 56,6 Mio) - Bank Cler H1: Gewinn 21,5 Mio Fr. (VJ 20,5 Mio) - Bell H1: Reingewinn 46,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,9 Mio) EBIT 63,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,6 Mio) Nettoumsatz 2227 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2185 Mio) Food Service hat sich wie erwartet weiter erholt Alle Geschäftsbereiche haben zum "sehr guten Ergebnis" beigetragen Aussichten für soliden weiteren Verlauf des Jahres intakt - Metall Zug H1: Umsatz Infection Control 88,53 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86,0 Mio) Umsatz 228,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 223,5 Mio) EBIT 7,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,1 Mio) Konzernergebnis 13,3 Mio Fr. (AWP-Konsens 12,7 Mio) Umsatz Medical Devices 93,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,9 Mio) 2023: Erwarten für 2. Halbjahr verhaltene Geschäftsentwicklung Für H2 tieferes Betriebsergebnis als im H1 erwartet tieferer Auftragseingang im H1 wird Profitabilität belasten - Swiss Steel H1: Absatz 756 Kilotonnen (VJ 937 Kilotonnen) Umsatz 1857,3 Mio EUR (VJ 2144,6 Mio) Umsatz 1,86 Mrd EUR (VJ 2,14 Mrd) Absatz 756 Kilotonnen (VJ 937 Kt) Bereinigter EBITDA 70,0 Mio EUR (VJ 171,0 Mio) Reinergebnis -30,0 Mio EUR (VJ +74,0 Mio) 2023: Bisherige Prognosen bestätigt Weiter adj. EBITDA von 160 - 200 Mio EUR erwartet Verbesserung der spezifischen Nachfrage im H2 erwartet - Valartis H1: Nettoverlust von 4-5 Mio. erwartet (VJ +17,8 Mio.) Verlust im Finanzergebnis von 6,5 Mio Fr. - GAM: Gruppe NewGAMe/Bruellan zieht Vorschläge für aoGV zurück Investorengruppe wird neue aoGV beantragen, wenn Liontrust-Angebot durch - SIG ernennt Ann-Kristin Erkens zum Chief Financial Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von 5,92%/1,5% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,04% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf. Calls zu Ergebnis H1 (09.00/13.00 Uhr) - Addex: Conf. Call zu Ergebnis H1 (16.00 Uhr) - Bell: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Swiss Steel: Conf. Call zu Ergebnis Q2 Freitag: - keine Termine Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Keine Termine Ausland: - US: Verbraucherpreise 07/23 (14.30 Uhr) Realeinkommen 07/23 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 25.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.8. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9631 - USD/CHF: 0,8766 - Conf-Future: -20 BP auf 150,30% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,925% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,22% auf 11'082 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,17% auf 1'751 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,21% auf 14'630 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,49% auf 15'853 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,03% auf 7'322 Punkte

awp-robot/sw/kw