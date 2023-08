- SMI vorbörslich: +0,18% auf 11'130,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,07% auf 35'308 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,05% auf 13'788 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,53% auf 32'230 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS löst Ramsch-Hypotheken-Fall mit Milliardenzahlung zahlt in RMBS-Angelegenheit 1,435 Mrd US-Dollar an DoJ Vergleichs-Zahlung in früheren Perioden vollständig zurückgestellt Alle zivilrechtlichen Ansprüche des DoJ damit beigelegt - Straumann H1: Umsatz 1216,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1216 Mio) Org. Umsatzwachstum 7,5% (AWP-Konsens: 6,6%)H1: EBIT 296,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 296,2 Mio) (KORREKTUR) EBIT-Marge 24,4% (AWP-Konsens: 24,4%) Reingewinn 206,0 Mio Fr. (VJ 245,7 Mio) Core EBIT 316,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 310,6 Mio) Core-EBIT-Marge 26,0% (AWP-Konsens: 25,6%) Patientenzulauf entwickelt sich in meisten Regionen dynamisch Wachstumstempo im Implantatgeschäft hält an Dynamische Entwicklung im Markt China 2023: Ausblick bestätigt (org. Wachstum im hohen einst. %-Bereich) VRP Gilbert Achermann tritt nicht wieder an Petra Rumpf zur neuen Verwaltungsratspräsidentin vorgeschlagen Vorbörsliche Indikation +1,2% - Novartis: Sandoz mit positiven Studien-Ergebnissen für Biosimilar Aflibercept - Zurich erwirbt in den USA Cyber-Spionageabwehrfirma SpearTip - Basilea H1: Umsatz 84,9 Mio Fr. (VJ 57,6 Mio) EBIT 36,9 Mio Fr. (VJ -10,0 Mio) liquide Mittel 112,9 Mio Fr. (Ende 2022: 108,6 Mio) 2023: Konzerngewinn neu zw. 41-46 Mio Fr. erw. (zuvor 36-41 Mio) Betriebgsgewinn neu zw. 50-55 Mio Fr erw. (zuvor 45-50 Mio) Cresemba-/Zevtera-basierte Umsätze neu zw. 147-150 Mio Fr. erw. Vorbörsliche Indikation +2,9% - Elma H1: Umsatz 79,46 Mio Fr. (VJ 74,72 Mio) Bestellungseingang 97,4 Mio Fr. (VJ 89,9 Mio) EBIT 0,69 Mio Fr. (VJ 1,04 Mio) Reingewinn 0,56 Mio Fr. (VJ 1,41 Mio) 2023: Starten mit hohem Auftragsbestand in H2 Geringe Visibilität wegen Konjunkturabschwung Verzichten auf eine konkrete Prognose zu diesem Zeitpunkt - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Juli 2,92 Mio (+16% gg VJ) Passagieraufkommen Juli bei 93% des 2019er-Niveaus Umsatz Kommerz Juli +13% gg VJ auf 61,1 Mio Fr. - GLKB H1: Betriebsertrag 50,21 Mio Fr. (VJ 46,3 Mio) Geschäftserfolg 15,35 Mio Fr. (VJ 13,3 Mio) Reingewinn 13,02 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) Ariane Riedi Wirth neue Leiterin Unternehmenssteuerung und GL-Mitglied - Huber+Suhner H1: Umsatz 498,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 483,9 Mio) EBIT 47,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,1 Mio) EBIT-Marge 9,8% (AWP-Konsens: 10,1%) Reingewinn 38,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,5 Mio) Auftragseingang 453,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 481,0 Mio) H2: Umsatz deutlich unter H1 erwartet 2023: Gewinnprognose wird konkretisiert EBIT-Marge in unterer Hälfte des Zielbandes 9-12% erw. Vorbörsliche Indikation -2,9% - Ina Invest H1: Mietertrag 7,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,0 Mio) Gewinn 1,2 Mio Fr. (VJ 17,0 Mio) EBIT 4,2 Mio Fr. (VJ 12,0 Mio) Neubewertungserfolg 0,8 Mio Fr. (VJ 10,7 Mio) 2023: Blicken zuversichtlich in die Zukunft - IVF Hartmann H1: Umsatz 71,6 Mio Fr. (VJ 72,9 Mio) EBIT 7,7 Mio Fr. (VJ 6,1 Mio) Reingewinn 7,0 Mio Fr. (VJ 5,04 Mio) 2023: Guidance präzisiert - Umsatz "in etwa" auf Vorjahresniveau EBIT leicht über Vorjahr erwartet - Medartis H1: Umsatz 103,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103,0 Mio) EBITDA 13,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,1 Mio) EBITDA-Marge 12,6% (AWP-Konsens: 12,5) Reingewinn -0,8 Mio (VJ 0,0) - Montana Aerospace H1: Umsatz 704,0 Mio Euro (VJ 578,8 Mio) Adj. EBITDA 59,3 Mio Euro (VJ 33,9 Mio) Reinergebnis -23,1 Mio EUR (VJ -26,5 Mio) 2023: Ausblick bestätigt - Polypeptide H1: Umsatz 131,8 Mio EUR (VJ 133,7 Mio) EBITDA -19,4 Mio EUR (VJ 26,7 Mio) Reinergebnis -34,3 Mio EUR (VJ +10,2 Mio) 2023: Abschluss mit Nettoverlust (wie bereits angekündigt) Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstell. %-Bereich Marc Augustin wird neuer CFO im Q1 2024 - Tecan H1: Umsatz 541,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 535,2 Mio) adj. EBITDA 101,16 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,8 Mio) adj. EBITDA-Marge 18,7% (AWP-Konsens: 19,1%) EBITDA 96,15 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,1 Mio) EBITDA-Marge 17,8% (AWP-Konsens: 18,3%) Reingewinn 53,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,6 Mio) 2023: Ausblick bestätigt Umsatzwachstum im niedrigen-mittl. 1-stell. %-Bereich in LW erw. Bereinigte EBITDA-Marge bei mind. rund 20% des Umsatzes erwartet Vorbörsliche Indikation +1,7% - Implenia beteiligt sich an Windstromproduzent Windworks in Norwegen - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert Umsatz im H1 um 62 Prozent - Spexis sichert sich Kapitalzusage für ColiFin-Studie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Clientis-Gruppe H1: Konzerngewinn 33,1 Mio Fr. (VJ 31,7 Mio) Gruppe: Weiter positiver Geschäftsverlauf erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: Zentralbank senkt Zinsen Industrieproduktion 07/23 +3,7% gg VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Vontobel: The Capital Group Companies, Inc. meldet Anteil von 3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Straumann: Conf. Call Ergebnis Q2 (10.30 Uhr) - Basilea: Conf. Call. Ergebnis H1 (16.00 Uhr) - Huber+Suhner: Webcast Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Ina Invest: Conf. Call. Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Medartis: Conf. Call. Ergebnis H1 (13.00 Uhr) - Polypeptide: Conf. Call. Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Tecan: Conf. Call. Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - On Holding AG: Ergebnis Q2 (11.00 Uhr/Conf. Call 14.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich USA) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call zu Q2 - Feintool: Ergebnis H1 - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - SGKB: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr, St. Gallen) - Novavest: Ergebnis H1 - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis H1 - BCV: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr, Lausanne) - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 17.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Schlatter: Ergebnis H1 - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Weinfelden) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr, Zürich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2023 (08.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juli (Mittwoch) - BFS: Arbeitskräfteerhebung im Q2 (Donnerstag Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 08/23 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 07/23 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 07/23 (14.30 Uhr) Empire State Index 08/23 (14.30 Uhr) NAHB-Index 08/23 (16.00 Uhr) Lagerbestände 06/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 23.8.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ems-Chemie (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9583 - USD/CHF: 0,8779 - Conf-Future: -63 BP auf 149,25% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,037% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,26% auf 11'110 Punkte - SLI (Montag): +0,26% auf 1'754 Punkte - SPI (Montag): +0,21% auf 14'655 Punkte - Dax (Montag): +0,46% auf 15'904 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,14% auf 7'349 Punkte

awp-robot/sw/