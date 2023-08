- SMI vorbörslich: -0,11% auf 10'972,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,02% auf 34'946 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,14% auf 13'631 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,42% auf 31'781 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 2402 Mio USD (AWP-Konsens: 2386 Mio) Operative Marge 11,2% (AWP-Konsens: 11,5%) Operative Kern-Marge 19,9% (AWP-Konsens: 20,2%) Reingewinn 169 Mio USD (VJ 148 Mio) Ergebnis je Aktie 0,34 USD (AWP-Konsens: 0,35 USD) Kern-Ergebnis je Aktie 0,69 USD (AWP-Konsens: 0,69 USD) 2023: Nettoumsatz zu konstanten Wechselkursen +9-11% erw. (bis. +7-9%) Core diluted EPS bei +28-32% erw. (bisher +20-24%) Vorbörsliche Indikation +1,2% - Feintool H1: Umsatz 450,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 408 Mio) EBIT 12,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,0 Mio) Reingewinn weitergef. Geschäft 6,5 Mio Fr. (VJ: 10,4 Mio) Konzernergebnis nach Sonderkosten -21,4 Mio Fr. (VJ 8,5 Mio) 2023: Umsatzguidance leicht erhöht auf neu 850 - 900 Mio Fr. Profitabilitätsziele bestätigt - Gurit H1: Umsatz 244,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 239,9 Mio) EBIT adj. 13,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,9 Mio) EBIT-Marge adj. 5,6% (AWP-Konsens: 3,0%) Reinergebnis 4,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,2 Mio) 2023: Bisherige Prognosen erhöht Neu EBIT-Marge zwischen 3 und 6% erwartet Neu Umsatz zwischen 460 und 490 Mio Fr. erwartet VRP Rudolf Hadorn tritt aus persönlichen Gründen per sofort zurück Philippe Royer übernimmt VR-Präsidium Erwirbt verbleibenden 40%-Anteil an Bereich Structural Profiles - Implenia H1: Umsatz 1731 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1755 Mio) EBIT 49,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,2 Mio) EBIT-Marge 2,9% (AWP-Konsens: 2,1%) Reingewinn 32,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,0 Mio) 2023: Alle Ziele bestätigt - EBIT von rund 120 Mio Fr. erwartet Kurz- bis mittelfristiges EBIT-Margenziel von rund 3,5% bestätigt Mittel- bis langfristiges EBIT-Margenziel von über 4,5% bestätigt - Novavest H1: Leerstandsquote ohne Umbauten 4,0% (Ende 2022: 4,6%) 2023: streben weitere Stärkung des Immobilienportfolios an - SGKB H1: Konzerngewinn 108,4 Mio Fr. (VJ 91,2 Mio) Geschäftsertrag 290,7 Mio Fr. (VJ 245,9 Mio) Geschäftserfolg 138,9 Mio Fr. (VJ 106,9 Mio) Verwaltete Vermögen 58,4 Mrd Fr. (Ende 2022: 53,6 Mrd) 2023: Ergebnis weiter über Vorjahr erwartet - VZ Holding H1: Betriebsertrag 224,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 227,2 Mio) EBIT 101,1 Mio Fr. (VJ 90,0 Mio) Reingewinn 86,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,9 Mio) AuM 42,58 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 41,9 Mio) 2023: Erwarten deutlich kräftigeres Ertrags- und Gewinnwachstum im H2 Rechnen mit einer erneuten Erhöhung der Dividende - GLKB und Postfinance beteiligen sich an Credit Exchange - U-Blox kooperiert mit Orbcomm bei IoT über Satelliten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Investor AB meldet Anteil von 4,86% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - Kardex: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,997% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,01% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call zu Q2 (14.00) - Gurit: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Implenia: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - SGKB: MK zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - VZ Holding: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.30 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis H1 - BCV: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 17.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Schlatter: Ergebnis H1 - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) Freitag: - Emmi: Ergebnis H1 (Analyst Call 09.30 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis H1 (Webcast 9.15 Uhr) - Nebag: Ergebnis H1 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juli (14.00 Uhr) Arbeitskräfteerhebung im Q2 (Donnerstag) Erste Angaben zum Konsum im Q2 (Freitag) Industrieproduktion Q2 (Freitag) Ausland: - EU: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Industrieproduktion 06/23 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 07/23 (14.30 Uhr) Kapazitätsauslastung 07/23 (15.15 Uhr) Industrieproduktion 07/23 (15.15 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 26.7.23 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 23.8.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9590 - USD/CHF: 0,8785 - Conf-Future: -2 BP auf 149,23% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,064% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,12% auf 10'985 Punkte - SLI (Dienstag): -1,17% auf 1'734 Punkte - SPI (Dienstag): -1,09% auf 14'495 Punkte - Dax (Dienstag): -0,86% auf 15'767 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,99% auf 7'268 Punkte

