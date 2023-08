- SMI vorbörslich: -0,59% auf 10'927,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,52% auf 34'766 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,15% auf 13'475 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,60% auf 31'576 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit H1: Umsatz 1662 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1751 Mio) EBITDA 526 Mio Fr. (AWP-Konsens: 553,8 Mio) EBITDA-Marge 31,7% (AWP-Konsens: 31,6%) EBIT 453 Mio Fr. (AWP-Konsens: 480,7 Mio) Reingewinn 369 Mio Fr. (AWP-Konsens: 397,4 Mio) Rahmenbedingungen für Bauindustrie deutlich verschlechtert Rückläufigen Nachfrage sowohl im Neubau- wie Renovationsgeschäft Preiserhöhungen haben 11% zum Umsatzwachstum beigetragen Negative Währungseffekte auf Umsatz von 94 Mio Fr. 2023: Umsatzminus im mittl. 1.stelligen Prozentbereich erwartet EBITDA-Marge von rund 29% erwartet Fokus auf strategische Stabilität und operative Flexibilität Vorbörsliche Indikation -3,5% - Swiss Life: Schweiz-Chef Markus Leibundgut erkrankt - Asmallworld H1: Umsatz 11,5 Mio Fr. (VJ 7,4 Mio) EBITDA 1,0 Mio Fr. (VJ 1,4 Mio) Reingewinn 0,6 Mio Fr. (VJ 1,0 Mio) 2023: H2 dürfte voraussichtlich rentabler sein als H1 - Basler Kantonalbank tritt Asset Management-Vereinigung AMAS bei - BCV H1: Geschäftsertrag 581,9 Mio Fr. (VJ 524,3 Mio) Geschäftsaufwand 269,2 Mio Fr. (VJ 260,9 Mio) Geschäftserfolg 275.8 Mio Fr. (VJ 226,6 Mio) Reingewinn 240.0 Mio Fr. (VJ 196,8 Mio) 2023: Erwarten im H2 ähnlichen Geschäftsgang wie schon im H1 - DocMorris H1: Aussenumsatz 501,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 504,7 Mio) Umsatz Deutschland 468,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 473,2 Mio) Umsatz Europa 31,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,4 Mio) Adj. EBITDA -20,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -19,7 Mio) Reinergebnis -58,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -64,0 Mio) H2: Rückkehr zu Umsatzwachstum 2023: Rückgang Aussenumsatz im mittleren eins. Prozentbereich (LW) Verbesserung EBITDA adj. auf -CHF 20 Mio. bis -CHF 40 Mio. Investitionsausgaben von CHF 30 Mio. bis CHF 40 Mio 2024: Erwarten - ohne E-Rezept - EBITDA-Break-even Mittelfristig EBITDA-Zielmarge (bereinigt) von 8% Vorbörsliche Indikation +1,6% - Feintool 2026: EBIT-Marge von 6-8% angestrebt strebt bis 2026 Umsatzmilliarde an - GAM: Newgame lanciert öffentliches Übernahmeangebot für einen Teil der Aktien - Komax H1: Auftragseingang 346,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 370,8 Mio) Umsatz 404,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 386,9 Mio) EBIT 55,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,6 Mio) EBIT-Marge 13,7% (AWP-Konsens: 14,1%) Reingewinn 40,66 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,0 Mio) Integration von Schleuniger schreitet planmässig voran 2023: Weiterhin EBIT-Marge von rund 11 Prozent angestrebt Weiterhin Umsatz von rund 770 Mio Fr. erwartet Christian Mäder ab 1.10. neuer CFO - CFO Wolfisberg wird pensioniert - Meyer Burger H1: Nettoumsatz 96,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129,7 Mio) EBITDA -43,3 Mio Fr. (VJ -24,4 Mio) Reinergebnis -64,8 Mio Fr. (VJ -41,0 Mio) Mehr als 300 Megawatt Hochleistungs-Solarmodule produziert 2023: Können im Geschäftsjahr 800 MW an Solarmodulen produzieren EBITDA-Prognose ist nach wie vor nicht möglich Sind solide kapitalisiert und für Ausbauschritte gut finanziert Kein Anreiz mehr, weitere Kapazitäten in Europa aufzubauen - Orascom DH H1: Gruppenumsatz 265,9 Mio Fr. (VJ 270,5 Mio) EBITDA adj. 70,8 Mio Fr. (VJ 66,5 Mio) Reinergebnis nach Minderheiten 8,2 Mio Fr. (VJ 11,3 Mio) 2023: H1 solide Grundlage, um auch im Rest von 2023 zu florieren - Phoenix Mecano H1: Auftragseingang 400,4 Mio EUR (VJ 437,7 Mio) Umsatz 409 Mio EUR (VJ 410,7 Mio) EBIT 30,2 Mio EUR (VJ 24,8 Mio) Reingewinn 20,5 Mio EUR (VJ 17,2 Mio) 2023: 2-stellige Verbesserung des EBIT erwartet weiterhin organisches Umsatzwachstum erwartet H2: Gut gerüstet für herausforderndes Semester - Schaffner: TE Connectivity kündigt öffentliches Kaufangebot an TE Connectivity bietet 505 Fr/Aktie in bar Übernahme wird voraussichtlich im Dezember abgeschlossen Grossaktionär Buru will alle seine Aktien andienen VR empfiehlt Aktionären einstimmig, das Angebot von TE anzunehmen - Schlatter H1: Auftragseingang 62,4 Mio Fr. (VJ 94,6 Mio) Umsatz 67,4 Mio Fr. (VJ 51,3 Mio) EBIT 3,7 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio) Reinergebnis 3,3 Mio Fr. (VJ 2,0 Mio) Auftragsbestand deckt Auslastung bis Mitte 2024 2023: Erwarten EBIT im H2 im Rahmen von H1 - Schweiter H1: Umsatz 559,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 583,6 Mio) EBITDA 42,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44 Mio) EBIT 23,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,1 Mio) Reingewinn 11,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,4 Mio) H2: Marktumfeld wird volatil und unsicher bleiben Operative Ergebnisse im Rahmen H1 erwartet - Siegfried H1: Umsatz 607,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 585,6 Mio) EBITDA core 125,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,6 Mio) EBITDA-Marge core 20,7% (AWP-Konsens: 20,1%) Reingewinn core 58,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,7 Mio) 2023: Ausblick erhöht Umsatzwachstum neu im mittleren einstell. %-Bereich erwartet Core-EBITDA-Marge neu von mehr als 20% erwartet Vorbörsliche Indikation +1,5% - TKB H1: Geschäftsertrag 216,8 Mio Fr. (VJ 185,2 Mio) Geschäftserfolg 117,8 Mio Fr. (VJ 95,2 Mio) Reingewinn 80,5 Mio Fr. (VJ 75,2 Mio) 2023: Erwarten Unternehmenserfolg über Vorjahresniveau Vizepräsidentin Daniela Lutz Müller kandidiert 2024 nicht mehr - VP Bank H1: Geschäftsertrag 188,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 178,7 Mio) Reingewinn 25,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,2 Mio) Netto-Neugeldzufluss +0,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: +0,7 Mrd) AuM 47,2 Mrd Fr. (Ende 2022: 46,4 Mrd) 2026: Sind mit Umsetzung der Strategie auf Kurs jährliches Ertragswachstum von 4-6%; Cost/Income unter 75% Netto-Neugeld-Entwicklung von min 4%, Tier 1 Ratio über 20% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Aargauische Kantonalbank bleibt auf Rekordkurs - Ikea erhält neue Schweiz-Chefin PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Veraison SICAV meldet Anteil von <3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - BCV: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 17.00 Uhr) - Schaffner: MK zu Übernahmeangebot (11.00 Uhr) - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) Freitag: - Emmi: Ergebnis H1 (Analyst Call 09.30 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis H1 (Webcast 9.15 Uhr) - Nebag: Ergebnis H1 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Montag - Aluflexpack: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung im Q2 (08.30 Uhr) Erste Angaben zum Konsum im Q2 (Freitag) Industrieproduktion Q2 (Freitag) Ausland: - ZO: Handelsbilanz 06/23 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Philly Fed Business Outlook 08/23 (14.30 Uhr) Frühindikator 07/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 23.8.) Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (vorauss. 13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9574 - USD/CHF: 0,8803 - Conf-Future: +74 BP auf 149,97% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,01% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,06% auf 10'992 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,05% auf 1'733 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,02% auf 14'498 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,14% auf 15'789 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,21% auf 7'260 Punkte

