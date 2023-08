- SMI vorbörslich: +0,14% auf 10'854,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,07% auf 34'501 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,20% auf 13'291 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,29% auf 31'543 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aluflexpack H1: Nettoumsatz 190,8 Mio EUR (VJ 164,8 Mio) EBITDA adj. 24,8 Mio EUR (VJ 24,3 Mio) EBITDA-Marge adj. 12,7% (VJ 14,7%) Reinergebnis 1,3 Mio EUR (VJ 8,3 Mio) 2023: Umsatzausblick bestätigt, 390-430 Mio EUR erwartet Adj. EBITDA-Ausblick (50-55 Mio EUR) bestätigt - Epic Suisse H1: Mietertrag 32,9 Mio Fr. (VJ 30,7 Mio) Bewertungseregebnis: -5,9 Mio Fr. (VJ +5,3 Mio) EBITDA exkl. NB 26,54 Mio Fr. (VJ 19,1 Mio) Gewinn exkl. NB 20,9 Mio Fr. (VJ 13,5 Mio) inkl. NB 11,2 Mio Fr. (VJ 38,7 Mio) 2023: Zuversichtlich, Wachstum der Nettomieteinn. von 4-6% zu erreichen - BB Biotech-Aktien verschwinden von italienischer Börse - Stadler baut ersten zweistöckigen Batteriezug für den US-Markt - Vetropack: Brand im Werk Kremsmünster - nur 2 von 7 Linien laufen noch Dauer zur Wiederherstellung des Normalbetriebes nicht abschätzbar - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Schaffner: Buru Holding AG meldet Anteil von <3% - Von Roll: Gruppe Clair AG/Elantas GmbH melden Anteil von 84,56% - PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Aluflexpack: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Epic: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) Dienstag - Arbonia: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) GV: Klingelnberg Mittwoch: - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Kuros: Conf. Call zu H1-Zahlen (15.00 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2023 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (bis 23.8., 16h) Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.08: - Klingelnberg (0,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9594 - USD/CHF: 0,8822 - Conf-Future: +19 BP auf 149,44% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,004% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,42% auf 10'839 Punkte - SLI (Freitag): -0,39% auf 1'706 Punkte - SPI (Freitag): -0,37% auf 14'301 Punkte - Dax (Freitag): -0,65% auf 15'574 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,32% auf 7'164 Punkte

