- SMI vorbörslich: +0,27% auf 10'878,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,11% auf 34'464 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,56% auf 13'498 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,87% auf 31'841 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Arbonia H1: Umsatz 570,4 Mio Fr. (VJ 630,9 Mio) EBITDA 44,9 Mio Fr. (VJ 52,4 Mio) EBITDA-Marge 7,9% (VJ 8,3%) EBIT 6,2 Mio Fr. (VJ 17,8 Mio) Konzernergebnis -2,0 Mio Fr. (VJ +11,7 Mio) Können für H2 keine belastbare Prognose mehr abgeben Bestätigen Mittelfristziele für das Jahr 2026 Halten an Abbau von 600 Stellen bis Mitte 2024 fest Massnahmen sollen wie geplant jährlich 10-12 Mio Fr. einsparen 2023: Erwarten deutlich positiven Free Cashflow Guidance bleibt ausgesetzt Nettoverschuldung wird sich ggü H1 (241 Mio) deutl. reduzieren Verschuldungsgrad wird unter 2x zu liegen kommen Weiter Einmalkosten von 15 Mio Fr. für Sparmassnahmen - Intershop H1: Nettoliegenschaftsertrag 36,3 Mio Fr. (VJ 33,7 Mio) EBIT 66,4 Mio Fr. (VJ 49,8 Mio) Reingewinn 52,8 Mio Fr. (VJ 36,4 Mio) Bewertungsveränderungen 14,9 Mio Fr. (VJ 19,3 Mio) Leerstandsquote 7,9% (Ende 2022: 10,0%) 2023: Mietertrag sollte sich im zweiten Semester stabil entwickeln Intershop positiv bez. weitere Entwicklung der Leerstände - Skan H1: EBITDA-Marge 13,3% (VJ 8,8%) Auftragseingang 175,3 Mio Fr. (VJ 263,3 Mio) Umsatz 139,74 Mio Fr. (VJ 120,9 Mio) EBITDA 18,6 Mio Fr. (VJ 10,7 Mio) Reinergebnis 8,75 Mio Fr. (VJ 1,1 Mio) Gute Fortschritte bei strategischen Initiativen Erwarten bei Nettoerlös und Profitabilität stärkere zweite Jahreshälfte 2023: Umsatzplus im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich erwartet EBITDA-Marge bei 13-15% erwartet - Julius Bär begibt zwei Anleihen über 360 Millionen Franken - BLKB-Tochtergesellschaft radicant lanciert vollständigen Markteintritt - Perrot Duval muss Busse für verspäteten Jahresbericht 2021/2022 bezahlen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Juli zum VM real -4,0%, nominal -5,7% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Juli 2,60 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Juli zum VM real -1,8%, nominal -3,3% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Juli unbereinigt 2,20 Mrd Fr. (nom. -0,9% gg VJ) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Investor AB meldet Anteil von <3% - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Arbonia: Webcast zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Intershop: Conf Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Skan: Conf Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - GV: Klingelnberg Mittwoch: - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Kuros: Conf. Call zu H1-Zahlen (15.00 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis H1 (Videokonferenz 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 (Webcast 10:30 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Webcast 09.15 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich USA) aoGV: Evolva (Erhöhung bed. Kapital) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2022 (Donnerstag) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2022 (Donnerstag) Ausland: - EU: EZB Leistungsbilanz 6/23 (10.00 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 7/23 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 8/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (bis 23.8., 16h) Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.08: - Klingelnberg (0,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9578 - USD/CHF: 0,8775 - Conf-Future: -14 BP auf 149,30% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,998% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,09% auf 10'848 Punkte - SLI (Montag): +0,03% auf 1'707 Punkte - SPI (Montag): +0,05% auf 14'308 Punkte - Dax (Montag): +0,19% auf 15'603 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,09% auf 7'198 Punkte

awp-robot/sw/uh