- SMI vorbörslich: +0,23% auf 10'901,14 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,51% auf 34'289 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,06% auf 13'506 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,36% auf 31'971 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Unbeabsichtigte Veröffentlichung von Tiragolumab-Studiendaten - Autoneum H1: Umsatz 1102,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1108 Mio) Organisches Wachstum 10,7% (AWP-Konsens: 9,2%) EBITDA 200,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109,6 Mio) EBIT 84,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,2 Mio) Reingewinn 57,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,1 Mio) Nordamerika fast Break-even vor Sondereffekten Rahmenbedingungen haben sich verbessert Organisches Wachstum etwa auf Niveau des Marktes Wertberichtigung infolge geringerer Umsatzentwicklung in USA Gewinn aus günstiger Borgers-Übernahme 109,1 Mio Fr. 2023: Weiterhin Umsatz von 2,4 bis 2,5 Mrd Fr. erwartet Weiterhin EBIT-Marge von 3,5-4,5% erwartet vorbörsliche Indikation +2,2% - Orior H1: Organisches Wachstum 2,4% (AWP-Konsens: 5,0%) Umsatz 312,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 320,2 Mio) Reingewinn 12,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,2 Mio) EBITDA 30,49 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,2 Mio) EBITDA-Marge 9,8% (AWP-Konsens: 9,8%) EBIT 16,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,4 Mio) Für H2 weiteres organisches Wachstum erwartet Rentabilität wird durch intern. Verwerfungen beeinflusst 2023: Insgesamt Ausblick bestätigt - Peach Property H1: Nettomieteinnahmen 59,8 Mio Euro (gg VJ +3,6%) FFO 9,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 8,5 Mio) Ergebnis nach Steuern -76,1 Mio EUR (VJ 45,6 Mio) EBT -92,1 Mio Euro (VJ +61,2 Mio) Fortschritt bei Refinanzierung mit besicherter Finanzierung zuvers. Mieteinnahmen zw. 121 und 123 Mio Euro zu erreichen 2023: Bestätigt Prognose für Gesamtjahr zuvers. FFO I zw. 21 - 23 Mio Euro zu erreichen - Raiffeisen H1: Reingewinn 701 Mio Fr. (VJ 556 Mio) Geschäftserfolg 894 Mio Fr. (VJ 623 Mio) Geschäftsertrag 2,04 Mrd Fr. (VJ 1,69 Mrd) Hypothekarforderungen +1,7% auf 207,1 Mrd Fr. 2023: Rechnen mit einem Ergebnis über Vorjahr - Sensirion H1: EBITDA 10,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,2 Mio) EBITDA-Marge 8,7% (AWP-Konsens: 11,6%) Reingewinn 1,4 Mio Fr. (VJ 35,0 Mio) langfristige Ausblick bleibt unverändert positiv Mittelfrist-Guidance bestätigt 2023: EBITDA-Marge im höheren einstelligen Prozentbereich erwartet vorbörsliche Indikation -4,8% - BKW: Neue Organisationsstruktur, um Energiewende ganzheitlich voranzutreiben Drei Geschäftsfelder neu in Konzernleitung vertreten Bündelung von Energiehandel und -vertrieb unter Energy Markets - Alpine Select hält ausserordentliche GV im September ab - Arundel verkauft Londoner Standort der britischen Tochtergesellschaft - Genfer KB holt sich Ex-CS-Banker Nicolas Krügel als neuen Chef an Bord - GKB- Bankräte Gredig und Bottoni für weitere Amtszeit wiedergewählt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Urner Kantonalbank steigert Gewinn dank Zinswende deutlich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Vontobel: Capital Group meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Kuros: Conf. Call zu H1-Zahlen (15.00 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis H1 (Videokonferenz 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 (Webcast 10:30 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Webcast 09.15 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich USA) aoGV: Evolva (Erhöhung bed. Kapital) Freitag - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 - Cham Group: Ergebnis H1 - Molecular Partners: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2022 (Donnerstag) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2022 (Donnerstag) BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 (Freitag) BFS: Parahotellerie im Q2 (Freitag) Ausland: - ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste August; 1. Veröffentlichung (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen August; vorläufig (16.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste August; 2. Veröffentlichung (15.45 Uhr) Neubauverkäufe Juli (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (bis HEUTE, 16h) Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.08: - Klingelnberg (0,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9552 - USD/CHF: 0,8800 - Conf-Future: -33 BP auf 148,86% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,015% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,25% auf 10'876 Punkte - SLI (Dienstag): +0,26% auf 1'711 Punkte - SPI (Dienstag): +0,26% auf 14'346 Punkte - Dax (Dienstag): +0,66% auf 15'706 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,07% auf 7'241 Punkte

awp-robot/sw/