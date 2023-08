STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine höhere Eröffnung zu. Der positive Trend der Vortage könnte sich damit fortsetzen. Gestützt wird das Sentiment einerseits von starken Zahlen des Chipkonzerns Nvidia, andererseits von wieder etwas gemilderten Zinsängsten nach Konjunkturdaten aus den USA. - SMI vorbörslich: +0,30% auf 11'006,59 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,54% auf 34'473 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,59% auf 13'721 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,81% auf 32'271 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika erhält 10 Millionen Fördermittel für Betonrecycling-Technologie zahlt 0,15%-Wandelanleihe 2018-2025 vorzeitig zurück - Alpiq H1: Nettoumsatz 5,03 Mrd Fr. (VJ 6,03 Mrd) Reinergebnis +744 Mio Fr. (VJ -592 Mio) Bereinigtes EBITDA 787 Mio Fr. (VJ 114 Mio) Amédée Murisier wird per 1.3.2024 neuer Divsionsleiter Switzerland 2023: Sind trotz weiterer Unsicherheit auch für das H2 optimistisch beantragt VR unterjährig ausserordentliche Dividende von 93 Mio Fr. - ENR Russia H1: Reinergebnis -6,09 Mio Franken (VJ +13,4 Mio) - Evolva H1: Umsatz 4,5 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio) EBITDA -6,3 Mio Fr. (VJ -7,5 Mio) Liquide Mittel 4,4 Mio Fr. (Ende 2022: 5,1 Mio) Nicht liq-wirksame Wertminderung von Goodwill von 68,3 Mio Fr. Mittelfristziele erreichbar - falls Fortbestand gesichert werden kann 2023: Umsatzerwartung auf niedrigen 2-stelligen Mio-Betrag gesenkt Verbesserung von EBITDA und Operating Free Cash Flow - GAM: Erwartung, dass Liontrust-Übernahme für nicht erfolgreich erklärt wird Liontrust hält nach Ablauf Angebotsfrist 33,64% - prov. Zwischenergebnis Definitives Zwischenergebnis voraussichtlich am 29. August 2023 Mit definitivem Zwischenergebnis erfolgt Angabe ob Angebot zustandekommt Fokus auf Überbrückungsfinanzierung, die von Rock in Aussicht gestellt Sehen Vorschlägen von Newgame für ao GV "erwartungsvoll" entgegen Gespräche mit Newgame werden voraussichtlich in Kürze abgeschlossen Verwaltungsrat wird über aktuellen Stand der Gespräche informieren VRP: Mehrheit unserer Aktionäre hat Liontrust-Angebot nicht überzeugt Freue mich über nun konstruktive Gespräche mit Newgame - Hypi Lenzburg: CEO Marianne Wildi tritt zurück; soll VRP werden Suche nach einem Nachfolger für CEO-Position ist eingeleitet beruft Manuela Spillmann und Daniel Monras in Geschäftsleitung gliedert Finstar in eigenständige Firma Finstar bleibt zu 100% in unserem Besitz 2023: Anpassungen haben keinen Einfluss auf Geschäftsabschluss Bisherige Einschätzungen gelten weiter - Hochdorf H1: Umsatz 154,2 Mio Fr. (VJ 145,7 Mio) EBITDA 6,7 Mio Fr. (VJ -10,2 Mio) EBIT 1,6 Mio Fr. (VJ -15,9 Mio) Reinergebnis -0,9 Mio Fr. (VJ -18,3 Mio) Auf Kurs für positiven EBITDA per Ende 2023 Cash Flow Situation zeigt sich stabil Finanzierung durch Banken mittelfristig gesichert, weitere Optionen VR und GL prüfen Finanzierungsmöglichkeiten für Flexibilität - Huber+Suhner erhält Zuschlag für Herstellung von Radarantennen von HL Klemove vorbörsliche Indikation +3,3% - Kudelski H1: Umsatz 339,9 Mio USD (AWP-Konsens: 334,2 Mio) Reinergebnis -28,5 Mio USD (VJ -18,6 Mio) EBITDA -3,5 Mio USD (AWP-Konsens: 1,1 Mio) 2023: EBITDA Digital TV unter jenem 2022 Bestätigen EBITDA-Ziel von 40-60 Mio USD - Wachstum angepeilt H2: Digital TV mit höheren Einnahmen als im H1, aber unter H2 2022 - LLB H1: Konzernergebnis 88,7 Mio Fr. (VJ 75,9 Mio) Geschäftsertrag 267,2 Mio Fr. (VJ 241,9 Mio) Nettoneugeld-Zufluss 0,8 Mrd Fr. (VJ 2,5 Mrd) Kundenvermögen 87,2 Mrd Fr. (Ende 2022: 83,9 Mio) 2023: Solides Ergebnis erwartet - schauen zuversichtlich in Zukunft lanciert Alktienrückkaufprogramm über bis zu 400'000 Aktien oder 1,3% Ab 2024 an drei Standorten in Deutschland präsent - SF Urban H1: Liegenschaftenertrag 14,7 Mio Fr. (VJ 13,8 Mio) EBIT 3,5 Mio Fr. (VJ 26,1 Mio) Reingewinn -1,1 Mio Fr. (VJ 21,4 Mio) Reingewinn exkl. Neubewertung 5,4 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) Leerstandsquote 1,7% (Ende 2022: 1,5%) 2023: Positives Jahresergebnis erwartet Dividende in Grössenordung des Vorjahres erwartet H2: Positiv bei Mieterträgen - SoftwareOne H1: EBITDA adj. 111,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,4 Mio) Reingewinn adj. 50,1 Mio Fr. (VJ 63,9 Mio) EBITDA-Marge adj. 22,0% (AWP-Konsens: 22,1%) Umsatz 506,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 531,1 Mio) SoftwareOne: Bestätigen Guidance für Gesamtjahr Prüfung strat. Optionen zur Wertmaximierung Aktionäre im Gange vorbörsliche Indikation -0,6% - SPS H1: Reingewinn 65,9 Mio Fr. (VJ 262,1 Mio) EBIT vor NB 345,1 Mio Fr. (VJ 198,8 Mio) EBIT 95,7 Mio Fr. (VJ 358,6 Mio) H1: Mietertrag 218,9 Mio Fr. (VJ 214,9 Mio) Neubewertungen -98,8 Mio Fr. (VJ 166,6 Mio) Leerstandsquote 4,1% (Ende 2022: 4,3%) bestätigen Guidance für das Geschäftsjahr 2023 vorbörsliche Indikation +1,8% - Valartis H1: Nettoergebnis -4,6 Mio Fr. (VJ +17,8 Mio) Geschäftsertrag 6,2 Mio Fr. (VJ 11,1 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - GAM: Schroders plc meldet Anteil von <3% - Medmix: Capital Group meldet Anteil von 3,03% - Meyer Burger: Invesco Limited meldet Anteil von <3% - Mobilezone: Swiss Small Cap Invest AG meldet Anteil von 3,4% - VZ Holding: Capital Group meldet Anteil von 3,02% PRESSE DONNERSTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis H1 (Videokonferenz 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.30 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 (Webcast 10:30 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Webcast 09.15 Uhr) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich USA) aoGV: Evolva (Erhöhung bed. Kapital) Freitag - Vetropack: Ergebnis H1 - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) Montag: - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: -BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2022 (08.30 Uhr) Beschäftigungsbarometer im Q2 (Freitag) Parahotellerie im Q2 (Freitag) Ausland: - US: Chicago Fed Herstellerindex 7/23 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (vorläufig, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (bis 23.8., 16h) Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Klingelnberg (0,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9522 - USD/CHF: 0,8764 - Conf-Future: +91 BP auf 149,77% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,973% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,90% auf 10'974 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,26% auf 1'711 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,26% auf 14'346 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,15% auf 15'728 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,67% auf 7'247 Punkte

