- SMI vorbörslich: +0,53 Prozent auf 11'014,48 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,73 Prozent auf 34'347 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,94 Prozent auf 13'591 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,72 Prozent auf 32'169 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt & Sprüngli: Nicole Uhrmeister wird Personalchefin und GL-Mitglied - Novartis-Sparte Sandoz schliesst Mycamine-Übernahme ab - Swatch begrüsst Bucherer-Übernahme durch Rolex - Bellevue: Gebhard Giselbrecht wird neuer CEO per 1. Januar 2024 Rüegg gibt CEO-Amt ab: Neue Impulse und Ideen gewünscht - Hiag H1: Liegenschaftsertrag 35,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,5 Mio) Neubewertungen -7,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -4,0 Mio) EBITDA 34,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,2 Mio) EBIT 34,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,0 Mio) Reingewinn 22,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,9 Mio) 2023: Erwarten insgesamt gutes Geschäftsjahr 2023 - Phoenix Mecano verkauft Geschäftseinheit Rugged Computing an Kontron-Gruppe Verkauftes Geschäft mit Umsatz von 18 Mio EUR Abschluss Transaktion bis Ende 2023 geplant Verkaufspreis 22 Mio und einmaliger Buchgewinn 10 Mio EUR - Kinarus erhält Überbrückungsfinanzierung von bestehenden Aktionären NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,72 Prozent; UBS Group AG <3 Prozent - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,1 Prozent; JPMorgan 14,428 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) Dienstag: - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr) - MCH: Ergebnis H1 - Pierer Mobility: Ergebnis H1 - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 - Von Roll: Ergebnis H1 Mittwoch: - Allreal: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (Mittwoch) - CS-CFA Index August (Mittwoch) Ausland: - USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9546 - USD/CHF: 0,8829 - Conf-Future: -70 BP auf 149,47 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,976 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,18 Prozent auf 10'957 Punkte - SLI (Freitag): -0,22 Prozent auf 1'718 Punkte - SPI (Freitag): -0,13 Prozent auf 14'444 Punkte - Dax (Freitag): +0,07 Prozent auf 15'632 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,23 Prozent auf 7'230 Punkte

