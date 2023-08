STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird aufgrund positiver Vorgaben aus dem Ausland zur Wochenmitte höher erwartet. Wie stark die Gewinne ausfallen, dürfte von auch den Inflationszahlen aus Deutschland sowie Wachstumszahlen und Arbeitsmarktdaten aus den USA mitbeeinflusst werden. - SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 11'121,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,85 Prozent auf 34'853 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,74 Prozent auf 13'944 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 32'321 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Allreal H1: EBIT exkl. NB 95,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,1 Mio) Reingewinn exkl. NB 66,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,3 Mio) Mietertrag 108,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107,7 Mio) Reingewinn 44,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,8 Mio) Neubewertungseffekt -26,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: -26,8 Mio) Mietertrag 108,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107,7 Mio) (KORREKTUR) 2023: Erwarten leicht steigende Mieterträge gegenüber Vorjahr Unternehmensergebnis (exkl. NB) leicht über 120 Mio erwartet Bei GU Gewinnbeitrag unter Vorjahr erwartet - Stadler H1: EBIT-Marge 3,7 Prozent (AWP-Konsens: 3,5 Prozent) Auftragseingang 4663,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3883 Mio) Umsatz 1288,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1402 Mio) EBIT 47,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,8 Mio) Reingewinn 25,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,8 Mio) 2023: Erwarten weiterhin Umsatz zwischen 3,7 und 4,0 Mrd Fr. Erwarten Auftragseingang bei Book-to-bill Ratio von ca. 1,5x. Investitionen von über 200 Mio Fr. (bisher rund 200 Mio) 2025: EBIT-Marge von 7-8 Prozent weiterhin realistisch vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Baloise Swiss Property Fund erhält weniger Kapitalzusagen als geplant - Burkhalter schliesst Kapitalerhöhung zur Übernahme von Riggenbach ab - Deutsches Kabinett berät über das für DocMorris so wichtig E-Rezept - Kudelski geht Partnerschaft mit US-Firma 2G Digital Post ein - Spac-Gesellschaft VT5 schliesst Absichtserklärung mit Übernahmeziel NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Einfuhrpreise Juli -0,6 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,2) Einfuhrpreise Juli -13,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose -13,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,06 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Allreal: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - UBS: Ergebnis Q2 etc. (Webcast 08.30/MK 10.45 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H2 - EEII: Ergebnis H1 - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - Kinarus: Ergebnis H1 - Romande Energie: Ergebnis H1 - Varia US: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Warteck Invest: Ergebnis H1 - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Konjunkturbarometer August (09.00 Uhr) - CS-CFA Index August (10.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise August 2023 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) Ausland: - DE: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) (14.00 Uhr) - ZO: Wirtschafts- und Industrievertrauen 8/23 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 8/23 (14.15 Uhr) BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q2/23 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 7/23 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9558 - USD/CHF: 0,8787 - Conf-Future: +41 BP auf 150,39 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,943 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,67 Prozent auf 11'106 Punkte - SLI (Dienstag): +0,79 Prozent auf 1'745 Punkte - SPI (Dienstag): +0,68 Prozent auf 14'637 Punkte - Dax (Dienstag): +0,88 Prozent auf 15'931 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,99 Prozent auf 7'373 Punkte

