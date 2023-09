STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag etwas fester erwartet. Dafür sprechen freundliche Vorgaben aus den USA und stärkere Kursgewinne aus Fernost. Allerdings bleiben die Märkte weiterhin im Griff der Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed und der EZB. Da in den USA der Labor Day begangen wird, dürfte der Handel etwas «blutleer» verlaufen. - SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 11'101,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,33 Prozent auf 34'838 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,02 Prozent auf 14'032 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,56 Prozent auf 32'893 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé veräussert sein Erdnussallergiemittel Palforzia Käufer Stallergenes Greer bezahlt Meilensteinzahlungen/Lizenzgebühren vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Burkhalter H1: Konzernergebnis 21,2 Mio Fr. (VJ 10,8 Mio) EBIT 26,0 Mio Fr. (VJ 13,4 Mio) Umsatz 529,3 Mio Fr. (VJ 279,4 Mio) 2023: Gehen davon aus, dass Gewinn pro Aktie moderat steigt verdoppelt Umsatz nahezu dank Poenina-Übernahme (HEADLINE) - Cosmo findet neuen Lizenzpartner für Rifamycin SV MMX Vereinbarung mit Dr. Falk Pharma aufgelöst; neuer Partner Adalvo - Flughafen Zürich gibt zum Investorentag Update zu Zielen und Strategie Rückkehr auf Vorkrisenniveau weiter 2025 erwartet Mittelfristiges EBITDA-Ziel weiter 100 Mio Fr. über 2019 Eröffnung Flughafen Noida weiter per Ende 2024 erwartet Noida-EBITDA-Beitrag im zweistelligen Mio-Bereich 2025 Flughafenfest: Bundespräsident Berset preist Erfolg des Zürcher Flughafens Rund 140'000 Besuchende vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Addex: Dipraglurant könnte Erholung nach Schlaganfall unterstützen - Anleihe: Edisun nimmt 20 Mio Fr für 5 Jahre auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - keine relevanten News PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - DE: Importe Juli +1,4 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,3) Exporte Juli -0,9 Prozent GG Vormonat (Prognose -1,5) Handelsbilanzsaldo Juli 15,9 MRD Euro (Prognose 18,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,1 Prozent - Evolva: Veraison SICAV - Engagement Fund meldet Anteil von 4,88 Prozent - Implenia: N. Ketterer meldet Anteil von <3 Prozent; Fund Partner Solutions SA 3,017 Prozent - Milliardär Kühne verdoppelt Anteil an Brenntag - UBS: Norges Bank meldet Anteil von 5 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Accelleron: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Belimo: Capital Markets Day (10.00 - 14.00 Uhr) GV: Richemont (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q2 2023 (Montag) - BFS: Logiernächte Juli 2023 (Dienstag) Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen 9/23 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9541 - USD/CHF: 0,8842 - Conf-Future: -71 BP auf 150,26 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,914 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,46 Prozent auf 11'075 Punkte - SLI (Freitag): -0,43 Prozent auf 1'745 Punkte - SPI (Freitag): -0,46 Prozent auf 14'597 Punkte - Dax (Freitag): -0,67 Prozent auf 15'840 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,92 Prozent auf 7'297 Punkte

