STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen und nach negativen Vorgaben aus Asien schwächer erwartet. Gedrückt werde die Stimmung zudem von Konjunkturzahlen aus China, heisst es am Markt. Im August trübte sich die Stimmung im dortigen Dienstleistungssektor ein. Die konjunkturellen Stützungsmassnahmen der Regierung zeigen bisher kaum Wirkung, meint ein Händler dazu. Zudem fehlten die Impulse aus den USA, wo am Vortag wegen des Labor Day-Feiertags die Märkte geschlossen waren. - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'043,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): +0,06 Prozent auf 32'958 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Sandoz-Spin-off ist weiterhin am oder um den 4. Oktober geplant Sandoz mit Nachtrag zu Kotierungsprospekt inkl. H1-Zahlen Sandoz-Prognose für Gesamtjahr 2023 bestätigt - Partners Group H1: Management Fees 786 Mio Fr. (AWP-Konsens: 802 Mio) EBIT 644 Mio Fr. (AWP-Konsens: 582 Mio) Reingewinn 551 Mio Fr. (AWP-Konsens: 503 Mio) Erträge 1051 Mio Fr. (AWP-Konsens: 962 Mio) Performance Fees 265 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154 Mio) 2023: Weiterhin Kapitalzusagen von 17 bis 22 Mrd USD erwartet Performance Fees von 20 Prozent-30 Prozent erwartet, Mittelfristziel vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Zurich zahlt nachrangige EUR-Anleihe vorzeitig zurück - Accelleron H1: Umsatz 448,6 Mio USD (AWP-Konsens: 448 Mio) op. EBITA 108,0 Mio USD (AWP-Konsens: 106 Mio) EBITA-Marge 24,1 Prozent (AWP-Konsens: 23,6 Prozent) Reingewinn 46,9 Mio USD (AWP-Konsens: 42,6 Mio) Kosteninflation überwiegend durch Preiserhöhungen aufgefangen Erw. positive Marktentwicklung in H2, aber normaleres Wachstum 2023: Weiter Umsatzplus von rd. 13 Prozent, inkl. OMT von rd 15 Prozent erwartet Margenguidance bestätigt - «unteres Ende von 23-26 Prozent» vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - BKW H1: EBIT 425 Mio Fr. (AWP-Konsens: 303 Mio) Gesamtleistung 2397 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2346 Mio) Reingewinn 340 Mio Fr. (AWP-Konsens: 204 Mio) 2023: Rechnen neu mit EBIT in Bandbreite 600-650 Mio Fr. H2: Deutlich tieferes Handels- und Bewirtschaftungsergebnis erwartet vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Fundamenta H1: Nettomietertrag 20,58 Mio Fr. (VJ 20,15 Mio) EBIT 10,8 Mio Fr. (VJ 15,6 Mio) Reingewinn 5,0 Mio Fr. (VJ 10,9 Mio) Neubewertungserfolg -3,8 Mio Fr. (VJ 2,15 Mio) H1: Leerstandsquote 1,3 Prozent (Ende 2022: 1,6 Prozent) 2023: Werden anspruchsvollen Gegebenheiten vorausschauend begegnen Mietertrag steigern; Kosten optimieren Prüfen Handlungsoptionen bezüglich Kapitalbasis Umsetzung der Strategie bleibt Leitprinzip - Helvetia und Moneypark legen Vertrieb zusammen Ab 2024 Kostensynergien von 6-8 Mio Fr. - Abbau von 25-30 Stellen Wertberichtigung von rund 27 Mio Fr. im Halbjahresergebnis - Addex meldet positives Voranschreiten der Janssen-Epilepsiestudie - Castle PE schreibt wieder einen kleinen Gewinn - GAM: Newgame will bei Finma Beschwerde gegen UEK-Verfügung einreichen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Immofonds steigert Mietzinseinnahmen im Geschäftsjahr 2022/23 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE DIENSTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Accelleron: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Belimo: Capital Markets Day (10.00 - 14.00 Uhr) GV: Richemont (10.00 Uhr) Donnerstag - Santhera: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juli 2023 (Dienstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2023 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven August 2023 (Donnerstag) Ausland: - DE: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - FR: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr) - GB: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - IT: PMI Dienste 8/23 (09.45 Uhr) - ZO: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 7/23 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 7/23 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9548 - USD/CHF: 0,8855 - Conf-Future: -33 BP auf 149,63 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,938 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,19 Prozent auf 11'054 Punkte - SLI (Montag): -0,09 Prozent auf 1'744 Punkte - SPI (Montag): -0,14 Prozent auf 14'576 Punkte - Dax (Montag): -0,10 Prozent auf 15'825 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,51 Prozent auf 7'280 Punkte

