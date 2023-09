- SMI vorbörslich: -0,05 Prozent auf 10'919,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,57 Prozent auf 34'443 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,06 Prozent auf 13'872 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,67 Prozent auf 33'017 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel erweitert Standort Chicago um Bereich für Gesundheitswesen - Nestlé erwirbt Mehrheit an brasilianischem Schokoladenhersteller Grupo CRM Streik bei Waters am Standort Vittel - Swatch lanciert Ozean-Uhren in Partnerschaft mit Blancpain - Santhera H1: Umsätze aus Verträgen mit Kunden 3,9 Mio Fr (VJ 6,3 Mio) Nettoergebnis -23,3 Mio Fr. (VJ -29,7 Mio) Liquide Mittel per Ende Juni bei 1,7 Mio Fr. (Ende 2022: 1,4 Mio) Haben im Juli dank Catalyst-Deal 90 Mio USD erhalten Liquide Mittel reichen nach wie vor noch bis 2025 Sind Prüfung der Vamorolone-Zulassungsanträgen auf Kurs rechnet weiter bis im Q4 2023 mit Entscheidungen über Vamorolone - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit Syngenta in Thailand - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt Eluvio als Kunden für Anti-Piraterie-Lösung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote August 2,0 Prozent (VM 1,9 Prozent), saisonber. 2,1 Prozent (VM 2,1 Prozent) - China: Exporte August -8,8 Prozent gg VJ (Prog -9,0) - DE: Gesamtproduktion Juli -0,8 Prozent gg VM (Prog -0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,73 Prozent; JPMorgan 13,938 Prozent - Investis: Caceis SA meldet Anteil von 5,0065 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - Keine Termine Montag: - Swiss Re: MK anlässlich 'Rendez-Vous de Septembre', Monte Carlo (14.15 Uhr) - Roche: Pharma Day, London WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven August 2023 (09.00 Uhr) Ausland: - Eurozone: BIP Q2/23 (3. Veröffentlichung, 11.00 Uhr) Beschäftigung Q2/23 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9560 - USD/CHF: 0,8915 - Conf-Future: +2 BP auf 149,93 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,975 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 10'924 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 1'732 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,24 Prozent auf 14'425 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,19 Prozent auf 15'741 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,17 Prozent auf 7'194 Punkte

awp-robot/sw/