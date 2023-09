STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag leicht freundlich in die neue Handelswoche starten. Vor den zahlreichen anstehenden internationalen Wirtschaftsdaten hielten sich Investoren aber erst einmal zurück, heisst es im Handel. Die Übersee-Vorgaben lassen auch keine grossen Sprünge erwarten. - SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 10'968,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,22 Prozent auf 34'577 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,09 Prozent auf 13'762 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,51 Prozent auf 32'440 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz schliesst mit Samsung Bioepis Exklusivvertrag für Ustekinumab - Pharmakonzern Roche kann sich grössere Akquisitionen vorstellen - Swiss Re: Sehen am Markt Rückkehr zu nachhaltigem risikober. Preisniveau Nachfrage nach Rückversicherungen zu Naturrisiken dürfte steigen Rechnen mit weiterer Wachstumsdynamik in Nichtlebensparte Weltweiter Nichtlebenmarkt dürfte stärker wachsen als BIP - Axpo: Zürcher Energiedirektor Neukom will Axpo an kürzere Leine nehmen - GAM: VR empfiehlt Aktionären Newgame-Teilangebot zur Annahme - EPH mit Gewinwarnung, Verlust H1 zwisch 120-130 Mio EUR erwartet - Huber+Suhner: Auftrag von «mehreren Millionen Pfund» von britischer Armee - Meyer Burger bestätigt Auftrag mit AMAG-Tochter Helion Energy NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros-Delegierte lehnen Verkleinerung der Verwaltung ab - Migros-Bank-Chef: Zuflüsse durch CS-Krise haben sich normalisiert - Raiffeisen-Chef will CS-Lücke nicht füllen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Thomas Amstutz meldet Anteil von 5,28 Prozent - Investis: Caceis SA meldet Anteil von 4,9979 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Swiss Re: MK anlässlich 'Rendez-Vous de Septembre', Monte Carlo (14.15 Uhr) - Roche: Pharma Day, London Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2023 (nachbörslich) Mittwoch - BVZ: Ergebnis H1 - Lalique: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Logitech: GV (14.00 Uhr), Lausanne - Von Roll: aoGV im Zshg. mit Altana-Übernahme (10.30 Uhr, Breitenbach) - Anlegerkonferenz Investora (1. Tag) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Resultat (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9558 - USD/CHF: 0,8909 - Conf-Future: -17 BP auf 147,99 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,009 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,41 Prozent auf 10'949 Punkte - SLI (Freitag): -0,56 Prozent auf 1'727 Punkte - SPI (Freitag): -0,43 Prozent auf 14'430 Punkte - Dax (Freitag): +0,14 Prozent auf 15'740 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,65 Prozent auf 7'241 Punkte

awp-robot/sw/kw