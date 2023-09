- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 10'991,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,20 Prozent auf 34'576 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 13'814 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,49 Prozent auf 33'193 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SIX: Novartis-Sparte Sandoz wird nach Spin-off Teil des SLI, nicht des SMI - Aevis H1: Umsatz 488,3 Mio Fr. (VJ 584,2 Mio) EBITDA 31,3 Mio Fr. (VJ 85,9 Mio) Reinergebnis -10,2 Mio Fr. (VJ 47,2 Mio) Organisches Wachstum von 4,7 Prozent verzichtet weiter auf Umsatz-/Margen-Guidance - Crealogix 2022/23: Umsatz 81,4 Mio Fr. (VJ 94 Mio) EBITDA 8,9 Mio Fr. (VJ -9,3 Mio) Reinergebnis 0,00 Mio Fr. (VJ -16,9 Mio) 2023/24: moderates Umsatzwachstum & verbesserte Profitabilität erw. - Autoneum: Kapitalerhöhung soll rund 100 Mio Fr. Bruttoerlös einbringen Bezugspreis wurde auf 90,75 Fr. pro Aktie festgelegt vorbörsliche Indikation -3,9 Prozent - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt Dubbing Brothers als Kunde für Streaming-Lösung erhält Auftrag aus Ungarn - Leclanché erhält Folgeauftrag für Batteriesysteme in Hybridfähren - Von Roll-Aktionäre stimmen dem Verkauf der Firma zu - Wisekey will nächste Mini-Satelliten von PLD Space hochbringen lassen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,89 Prozent - Leclanché: Leclanché SA meldet Anteil von <3 Prozent/16,55 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,99 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Relief: Ergebnis H1 - Alpine Select: Ergebnis H1 - Novartis: aoGV zu Abspaltung Sandoz Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte August (Freitag) Ausland: - ZO: EZB Zinsentscheidung (14.15 Uhr; 14.45 Uhr Pk) - US: Einzelhandelsumsatz August 2023 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Erzeugerpreise August 2023 (14.30 Uhr) Lagerbestände Juli 2023 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9586 - USD/CHF: 0,8922 - Conf-Future: +122 BP auf 148,21 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,088 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,10 Prozent auf 10'976 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,15 Prozent auf 1'729 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 14'432 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,39 Prozent auf 15'654 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,77 Prozent auf 7'223 Punkte

