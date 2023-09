STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen in den letzten Handelstag dieser Woche starten. Auch auf Wochensicht zeichnet sich damit ein klares Plus ab. Nicht zuletzt die klar positive Marktreaktion vom Vortag auf die Zinsentscheidung der EZB trägt zu der guten Wochenbilanz bei. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen positiven Auftakt. - SMI vorbörslich: +0,38 Prozent auf 11'140,59 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,96 Prozent auf 34'907 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,81 Prozent auf 13'926 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,11 Prozent auf 33'537 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis legt Detaildaten zu Kisqali vor - Sika schlägt Thierry Vanlancker zum neuen VR-Präsidenten vor Verschiedene Rotationen in der Konzernleitung - Bachem organisiert Konzernleitung neu - Kudelski erhält Auftrag von Sony - Relief Therapeutics rutscht im Semester tiefer ins Minus - Walliser KK wird wegen möglicher Regelverstösse von Börsenaufsicht überprüft - Wisekey-Tochter wird Mitglied bei Space Innovation NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: AUG INDUSTRIAL OUTPUT +4.5 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.0 Prozent AUG UNEMPLOYMENT RATE +5.2 Prozent VS JUL +5.3 ProzentB AUG RETAIL SALES +4.6 Prozent Y/Y VS MEDIAN +3.0 Prozent Y/YB WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 4,52 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,02 Prozent PRESSE FREITAG - UBS-Chef Ermotti will Grossbank bis mindestens 2026 führen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Novartis: aoGV zu Abspaltung Sandoz - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte August (14.00) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2023 (Dienstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 7/23 (11:00) Arbeitskosten Q2/23 (11:00) - RU: Zentralbank, Zinsentscheidung (12:30) - US: Im- und Exportpreise 8/23 (14:30) Empire State Index 9/23 (14:30) Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 8/23 (15:15) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/23 (vorläufig) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-HEUTE, Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9541 - USD/CHF: 0,8952 - Conf-Future: -6 BP auf 148,15 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,046 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,11 Prozent auf 11'098 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,01 Prozent auf 1'747 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,93 Prozent auf 14'566 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,97 Prozent auf 15'805 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 7'309 Punkte

awp-robot/sw/ra