STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag wenig verändert gesehen. Zwar sind die Vorgaben aus den USA negativ, doch vor der am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und der am Donnerstagmorgen folgenden der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürften sich die Anleger laut Händlern zurückhalten. Während vom Fed eine Zinspause erwartet wird, dürfte die SNB noch einmal an der Zinsschraube drehen. - SMI vorbörslich: -0,16 Prozent auf 11'180,00 Punkte - DJIA (Freitag): -0,83 Prozent auf 34'618,24 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,56 Prozent auf 13'708,33 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Feiertag; kein Börsenhandel UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Sandoz erhält positive CHMP-Stellungnahme für Biosimilar Trastuzumab - Lonza: CEO Pierre-Alain Ruffieux verlässt das Unternehmen VRP Albert M. Baehny wird CEO ad interim Details zu mittelfristiger Strategie am CMD im Oktober - Datacolor: Dubach publiziert prov. Zwischenergebnis des Kaufangebots Dubach hält nun 98,43 Prozent des Aktienkapitals - Swiss Steel Group nimmt Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 zurück Rentabilität im Juli und August unter den Erwartungen - DKSH übernimmt CS&Co. Beauty Solutions mit Nettoumsatz von über 35 Mio Frnaken - Helvetia-Tochter Smile lanciert Autoversicherung in Österreich NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Baloise: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2023 (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (Mittwoch) Ausland: - US: NAHB Index 9/23 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9567 - USD/CHF:0,8966 - Conf-Future: -40 BP auf 147,72 Prozent (Freitag) - SNB-Kassazinssatz: 1,055 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,90 Prozent auf 11'197,72 Punkte - SLI (Freitag): +0,84 Prozent auf 1'762 Punkte - SPI (Freitag): +0,76 Prozent auf 14'677 Punkte - Dax (Freitag): +0,56 Prozent auf 15'894 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,96 Prozent auf 7379 Punkte

awp-robot/sw/kw