- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'080,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,02 Prozent auf 34'624 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,01 Prozent auf 13'710 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,08 Prozent auf 33'172 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zehnder Group kauft Aktien im Wert von 34,3 Mio Fr. zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Finma-Amstad zeigt sich hinsichtlich künftiger Kontroll-Kriterien offen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte August zum VM real +5,9 Prozent, nominal +6,6 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte August unbereinigt 1,82 Mrd Fr. (nom. +4,0 Prozent gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,76 Prozent - Relief: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 19,66 Prozent PRESSE DIENSTAG - Glencore hat nur kleine Mengen an Aluminium von Rusal bezogen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Baloise: Ergebnis H1 (07.00 Uhr) Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 (07.00 Uhr; Conf. Call 16.00 Uhr) - Xlife: Ergebnis H1 (07.00 Uhr) - Alpine Select: aoGV (Auszahlung Sonderdividende; 11.00 Uhr, Zug) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (Donnerstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz Juli 2023 (10.00 Uhr) Konsumentenpreise August 2023; endgültig (11.00 Uhr) - US: Baubeginne und Baugenehmigungen August 2023 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.09: - Richemont (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9592 - USD/CHF: 0,8982 - Conf-Future: -22 BP auf 147,50 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,076 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,96 Prozent auf 11'091 Punkte - SLI (Montag): -1,31 Prozent auf 1'739 Punkte - SPI (Montag): -0,86 Prozent auf 14'551 Punkte - Dax (Montag): -1,05 Prozent auf 15'727 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,45 Prozent auf 7'276 Punkte

awp-robot/sw/