- SMI vorbörslich: -0,05 Prozent auf 11'063,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,31 Prozent auf 34'518 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,23 Prozent auf 13'678 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,56 Prozent auf 33'057 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Verwaltungsrat Gähwiler rechnet mit weiteren CS-Verlusten - CS: Singapur-Gericht reduziert Ivanishvili-Zahlung v. 926 Mio USD auf 743 Mio - Holcim: Lafarge weist Anklage wegen Gefährdung syrischer Arbeitnehmer zurück - Lonza stellt Impfstoffproduktion für Moderna in Visp ein - VAT verlängert Kurzarbeit in der Schweiz um drei Monate Nachfrage dürfte im H2 2023 gedämpft bleiben und sich 2024 erholen vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Baloise H1: EBIT 267,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 296 Mio) Geschäftsvolumen 5,34 Mrd Fr. (VJ 5,42 Mrd) Reingewinn 205,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230 Mio) SST-Quote per Ende Juni geschätzt bei 230 Prozent (Ende 2022: 240 Prozent) Beobachten Häufung von Elementarereignissen in H2 2023: Starke Barmittelgenerierung u. attraktive Dividendendpolitik vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Dufry: Maximale Kreditfazilität beträgt nun 2,75 Mrd EUR erhöht die finanzielle Flexibilität konzentriert sich auf Schuldenabbau - Ypsomed schliesst langfristigen Liefervertrag mit Novo Nordisk Vertrag umfasst Lieferung grosser Mengen von Autoinjektoren Auftrag von Novo Nordisk wird ab 25/26 zu kommerz. Umsatz beitragen Dritthersteller erhalten Recht, in Lizenz zu produzieren vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Addex sichert sich 4 Millionen Euro aus Förderprogramm für Forschungsprojekt - Arundel H1: Verlust 5,3 Mio USD (VJ -5,4 Mio) - Dottikon ernennt Rolf Jens Schaller zum Leiter Qualitätsmanagement - Landis+Gyr gewinnt Auftrag von Atlante - Orior sieht sich mit «Strategie 2025» auf Kurs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hero kauft zweite Tranche einer SIX-kotierten Anleihe zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAK hebt BIP-Prognose 2023 auf +0,5 Prozent (+0,3 Prozent); senkt für 2024 +1,0 Prozent (+1,3 Prozent) Ausland: - DE: Erzeugerpreise Aug +0,3 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,1) Erzeugerpreise Aug -12,6 Prozent gg Vorjahr (Prognose -12,6) - GB: Konsumentenpreise Aug +6,7 Prozent gg VJ (Prognose +7,0) Konsumentenpreise Aug +0,3 Prozent gg VM (Prognose +0,7) - JP: Aug exports -0,8 Prozent y/y; July -0,3 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG 19,69 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent - Siegfried: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01 Prozent - Temenos: Invesco Ltd. meldet Anteil von <3 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 (07.00 Uhr; Conf. Call 16.00 Uhr) - Xlife: Ergebnis H1 (07.00 Uhr) - Alpine Select: aoGV (Auszahlung Sonderdividende; 11.00 Uhr, Zug) Freitag: - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (09.00 Uhr) - UBS: Global Real Estate Bubble Index 2023 (MK 09.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (Donnerstag) Zahlungsbilanz Q2 (Freitag) Ausland: - ZO: Bauproduktion 07/23 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) EIA-Rohöllagerdaten (16.30 Uhr) Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr /PK 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Richemont (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9593 - USD/CHF: 0,8978 - Conf-Future: -92 BP auf 146,83 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,058 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,20 Prozent auf 11'069 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32 Prozent auf 1'733 Punkte - SPI (Dienstag): -0,25 Prozent auf 14'515 Punkte - Dax (Dienstag): -0,40 Prozent auf 15'664 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,31 Prozent auf 7'282 Punkte

awp-robot/sw/tv