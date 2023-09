STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss etwas schwächer erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind zwar negativ. Doch sollte der Grossteil bereits am Vortag zu einem grossen Teil eingepreist worden sein. Die Marktteilnehmen haben die jüngste Zinsrunde zu verarbeiten, dazu kommen Störfaktoren wie die Energiepreise und der drohende Shutdown der US-Regierung. - SMI vorbörslich: -0,24 Prozent auf 11'057,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,08 Prozent auf 34'070 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,82 Prozent auf 13'224 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,21 Prozent auf 32'502 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB investiert 16 Millionen kanadische Dollar in kanadisches Werk - Adecco-Tochter Akkodis erhält 100 Mio USD-Auftrag - Nestlé ernennt Anna Mohl zur neuen Chefin der Gesundheitssparte - Straumann kauft chinesischen Intraoralscanner-Spezialisten AlliedStar - Medacta H1: Reingewinn 29,1 Mio Euro (AWP-Konsens: 32,9 Mio) Adj. EBITDA 71,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 69,1 Mio) Adj. EBITDA-Marge 28,2 Prozent (AWP-Konsens: 27,5 Prozent) 2023: Umsatzwachstum zwischen 15 und 18 Prozent erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: AUG CORE CPI +3.1 Prozent Y/Y; JULY +3.1 Prozent - GB: EINZELHANDELSUMSATZ AUG +0,4 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) EINZELHANDELSUMSATZ AUG -1,4 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -1,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - Bachem: Capital Group meldet Anteil von 5,16 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 13,831 Prozent/9,386 Prozent - Idorsia: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent - Siegfried: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 2,99 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Medacta: Conf. Call zu Ergebnis H1 (15.00 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - CPH: Investorentag, Zürich - Hiag: Capital Markets Day, Windisch Brugg WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (09:00) - KOF: Consensus Forecast (Montag) Ausland: - ES: BIP Q2/23 (detailliert) (09:00) - FR: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 (09:15) - DE: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 (09:30) - EU: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 (10:00) - GB: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 (10:30) - US: S&P-Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 (15:45) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.09: - Logitech (1,06 Fr.) - Alpine Select (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9636 - USD/CHF: 0,9049 - Conf-Future: +14 BP auf 147,49 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,035 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,62 Prozent auf 11'085 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,80 Prozent auf 1'735 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,60 Prozent auf 14'559 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,33 Prozent auf 15'572 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,94 Prozent auf 7'214 Punkte

awp-robot/sw/ra