- SMI vorbörslich: +0,08 Prozent auf 11'024,01 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,31 Prozent auf 33'964 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,09 Prozent auf 13'212 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +NA Prozent auf 32'708 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS/CS: Fitch stuft Rating der CS Schweiz mit Blick auf Integration hoch) - Novartis: Sandoz-Abspaltung am 4. Oktober 2023 bestätigt Radioligand-Therapie Lutathera erreicht Ziele in Phase-III-Studie Moody's nimmt Sandoz-Bewertung mit «Baa2» auf - Ausblick «stabil» Vorbörsliche Indikation gegen den Trend +0,8 Prozent - Swatch-CEO: 9-Mrd-Umsatz-Ziel für 2023 hängt vom Schweizer Franken ab (Blick) Vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Temenos: Fitch erteilte Rating «BBB» mit Ausblick stabil Petrus Advisers senkt Beteiligung unter 3 Prozent - Highlight E&E plant Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 66 Mio Fr. Ausgabepreis wohl zwischen 12 und 14 Fr. - Kinarus meldet Konkurs an Mittel aus Vereinbarung mit ChaoDian nicht geflossen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Inficon: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,001 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent; Swisscanto <3 Prozent - Petrus Advisers senkt Temenos-Beteiligung unter 3 Prozent - Temenos: Petrus Advisers meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - Lonza: Moderna hält an Partnerschaft fest (Le Temps) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - CPH: Investorentag, Zürich - Hiag: Capital Markets Day, Windisch Brugg Mittwoch: - UBS: Fortsetzung Prozess in Frankreich (erwartet) - Helvetia: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Obseva: Ergebnis H1 - ao GV: GAM (Wahl neuer VR etc.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index (Mittwoch) - KOF Konjunkturprognose (Mittwoch) Ausland: - DEU: ifo-Geschäftsklimaindex (10.00 Uhr) - USA: Chicago Fed Nat Activity Index (14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - SIX-Indexanpassungen per 5.10.: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Logitech (1,06 Fr.) - Alpine Select (3,00 Fr.) per 28.09: - Aevis (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9667 - USD/CHF: 0,9078 - Conf-Future: +36 BP auf 147,85 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,057 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,63 Prozent auf 11'015 Punkte - SLI (Freitag): -0,54 Prozent auf 1'725 Punkte - SPI (Freitag): -0,66 Prozent auf 14'463 Punkte - Dax (Freitag): -0,09 Prozent auf 15'557 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,99 Prozent auf 7'185 Punkte

awp-robot/sw/