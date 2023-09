STIMMUNG - Dem Schweizer Aktienmarkt steht den vorbörslichen Indikationen nach ein weiterer unbestimmter Tag bevor. Zum Wochenstart hatte der Leitindex im Verlauf immer wieder die Vorzeichen gewechselt und am Ende nahezu unverändert geschlossen. Die Vorgaben der Übersee-Börsen geben keine klare Richtung vor. - SMI vorbörslich: -0,23 Prozent auf 10'989,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,13 Prozent auf 34'007 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,45 Prozent auf 13'271 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,94 Prozent auf 32'371 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CPH bestätigt Ziele für 2023 an Investorentag - Viele Unsicherheiten - Hiag bestätigt am Investorentag Guidance für 2023 - Intershop ernennt Florian Balschun zum neuen Finanzchef der Gruppe - SHL mit guten Studiendaten zur EKG-Plattform SmartHeart NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - CKW lanciert im Kanton Luzern Projekt für ein Geothermiekraftwerk PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: AUG SERVICES PPI +2.1 Prozent Y/Y; July UNREV +1.7 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 20,41 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - CPH: Investorentag, Zürich - Hiag: Capital Markets Day, Windisch Brugg Mittwoch: - UBS: Fortsetzung Prozess in Frankreich (erwartet) - Helvetia: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Obseva: Ergebnis H1 - ao GV: GAM (Wahl neuer VR etc.) Donnerstag: - Nestlé: Webcast mit CFO anlässlich von Bernstein-Konferenz (9.00 Uhr) - Airesis: Ergebnis H1 (17.30 Uhr) - Komax: Investorentag (09.30 - 14.15 Uhr), Dierikon - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) - Perrot Duval: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index (Mittwoch) - KOF Konjunkturprognose (Mittwoch) Ausland: - US: Philadelphia Fed Dienstleistungsindex 09/23 (14.30 Uhr) S&P CoreLogic Case Shiler-Index 07/23 (15.00 Uhr) Conference Board Verbrauchervertrauen 09/23 (16.00 Uhr) Dallas Fed-Aktivität Dienstleistungssektor 09/23 (16.00 Uhr) Neubauverkäufe 08/23 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 09/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - SIX-Indexanpassungen per 5.10.: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.09: - Aevis (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9666 - USD/CHF: 0,9131 - Conf-Future: -74 BP auf 147,11 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,083 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,00 Prozent auf 11'014 Punkte - SLI (Montag): -0,21 Prozent auf 1'722 Punkte - SPI (Montag): -0,09 Prozent auf 14'450 Punkte - Dax (Montag): -0,98 Prozent auf 15'405 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,25 Prozent auf 7'124 Punkte

awp-robot/sw/ra