- SMI vorbörslich: +0,03 Prozent auf 10'956,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,14 Prozent auf 33'619 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,57 Prozent auf 13'064 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,11 Prozent auf 32'280 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel und Capgemini mit strategischer Vereinbarung vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Cosmo schliesst Lizenzabkommen mit Glenmark für Winlevi in Europa + Südafrika Tochter Cassiopea erhält Vorauszahlung in Höhe von 5 Mio USD vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - GAM: NewGAMe gibt Kandidat für CEO bekannt; Finanzierung bis zu CHF 100 Mio NewGAMe schlägt Elmar Zumbuehl als CEO vor Finma keine Einwände gegen Erhöhung v. Newgame-Anteile auf bis zu 30 Prozent Randel Freeman kann aus familiären Gründen doch nicht neuer CEO werden - Helvetia H1: Gewinn nach Steuern 257,8 Mio Fr. (VJ revidiert: 191,4 Mio) Combined Ratio 94,0 Prozent (VJ revidiert: 92,8 Prozent) Geschäftsvolumen +4,2 Prozent auf 6,69 Mrd Fr. SST-Quote geschätzt bei rund 300 Prozent (Ende 2022: 331 Prozent) CSM 4,28 Mrd Fr. (Ende 2022: 3,94 Mrd) Werden weiter Wachstumschancen ergreifen vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Obseva H1: Nettoergebnis -6,8 Mio USD (VJ -44,6 Mio) - Hypi Lenzburg tritt Digitalbörse SDX bei - Kudelski-Tochter Nagra vermeldet Auftrag in Frankreich - SFS: Arthur Blank übernimmt interimistisch Personalchef-Posten - Swissquote: Nestor Verrier per 1. Januar 2024 neuer Chief Operating Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: GFK-Konsumklima für Oktober -26,5 Pkt (Prognose -26,0); gg -25,6 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Remy A. Bersier meldet Anteil von 3,44 Prozent; Hans Müller 8,2 Prozent - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent; Bank of America Corporation <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,104 Prozent/9,638 Prozent - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,05 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von 8,06 Prozent - Sonova: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,06 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS: Fortsetzung Prozess in Frankreich - Helvetia: Ergebnis MK H1 (9.00 Uhr) - ao GV: GAM (Wahl neuer VR etc.) Donnerstag: - Nestlé: Webcast mit CFO anlässlich von Bernstein-Konferenz (9.00 Uhr) - Airesis: Ergebnis H1 (17.30 Uhr) - Komax: Investorentag (09.30 - 14.15 Uhr), Dierikon - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Perrot Duval: GV Freitag: - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - EPH: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Wisekey: Ergebnis H1 (nachbörslich) - IGEA Pharma: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Youngtimers: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturprognose (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer September (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen September 2023 (8.45 Uhr) - EU: Geldmenge M3 (10.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter (14.30 Uhr) SONSTIGES - SIX-Indexanpassungen per 5.10.: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.09: - Aevis (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9692 - USD/CHF: 0,9173 - Conf-Future: +48 BP auf 147,48 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,038 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,55 Prozent auf 10'954 Punkte - SLI (Dienstag): -0,72 Prozent auf 1'709 Punkte - SPI (Dienstag): -0,69 Prozent auf 14'349 Punkte - Dax (Dienstag): -0,97 Prozent auf 15'256 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,54 Prozent auf 7'074 Punkte

