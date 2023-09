- SMI vorbörslich: +0,08 Prozent auf 10'891,13 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,20 Prozent auf 33'550 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,22 Prozent auf 13'093 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,34 Prozent auf 31'938 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram Bezugsrechtsemissionen und Anleihen über 2,25 Mrd Euro soll Finanzierungsbedarf bis 2025/26 decken Erhöhung Eigenkapitalquote auf rund 30 Prozent und Reduz. Verschuldung aoGV am 20. Oktober 2023 soll Kapitalerhöhung genehmigen Arunjai Mittal soll Wolfgang Leitner im VR ersetzen CEO: Wollen uns von unrentablen Geschäften trennen vorbörsliche Indikation -18,4 Prozent Q3: Profitabilität obere Ende der progn. bereinigten EBIT-Marge 5-8 Prozent bestätigt den erwarteten Umsatz von 840 - 940 Mio Euro - Komax: Bis 2028 Wachstum von durchschnittlich 6-9 Prozent pa angestrebt Wollen stärker wachsen als der Markt Weiterhin sollen 8-9 Prozent des Umsatzes in F&E investiert werden formuliert neue Mittelfristziele strebt bis 2028 EBIT von über 120 Mio Fr. an strebt bis 2028 Umsatz von über 1 Mrd Fr. an vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Autoneum: 98,4 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt erwartet durch Kapitalerhöhung Nettoerlös von 100 Mio Franken gibt Anzahl der verkauften Aktien für Bezugsrechtsangebot bekannt hat verbleibende Aktien aus Bezugsrechtsangebot verkauft - Basilea: Phase-III-Daten zu Ceftobiprol im NEJ publiziert vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Evolva unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Lehvoss für Veri-te Umsatz aus Vertreibsvereinbarung dürfte 2025 bei 1,5 Mio Fr liegen - Also: Andreas Kuhn wird neuer CFO zum 1. Oktober - DKSH-Tochter Terra übernimmt Vertrieb für TBF Environmental in Nordamerika - Leclanché liefert Batteriespeichersystem für Fähre in Norwegen - Schaffner-Übernahme rückt näher - Sensirion liefert Sensoren für Raumluft-Qualitätsmonitore von AirTeq - Spexis ernennt Gonçalo Bernardes zum Head of Chemical Biology - Wisekey unterzeichnet Disbritutionsvereinbarung in Taiwan mit Holy Stone NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - UBS sucht Vergleich mit Mosambik vor Beginn von Zivilprozess (FT) - Logitech-Mitgründer erhöht Druck auf Verwaltungsratspräsidentin (Bilanz) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: Webcast mit CFO anlässlich von Bernstein-Konferenz (09.00 Uhr) - Ams Osram: Webcast zur Kapitalbeschaffung (09.00 Uhr) - Komax: Investorentag (09.30 - 14.15 Uhr), Dierikon - Airesis: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Perrot Duval: GV Freitag: - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - EPH: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Wisekey: Ergebnis H1 (nachbörslich) - IGEA Pharma: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Youngtimers: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Aryzta: Ergebnis 2022/23 (Webcast 08.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer September (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze August (Montag) Dienstleistungsumsätze Juli 2023 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (Montag) Ausland: - EU: Industrie- und Verbrauchervertrauen September 2023 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise September 2023 (14.00 Uhr) - US: BIP Q2 2023 (3. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Hausverkäufe August 2023 (16.00 Uhr) Kansas City Fed Verarbeitende Industrie September 2023 (17.00 Uhr) SONSTIGES - SIX-Indexanpassungen per 5.10.: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Aevis (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9671 - USD/CHF: 0,9205 - Conf-Future: +8 BP auf 147,67 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,046 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,65 Prozent auf 10'882 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,65 Prozent auf 1'698 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,67 Prozent auf 14'253 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 15'217 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,73 Prozent auf 7'072 Punkte

