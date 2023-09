STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag, dem letzten Handelstag des dritten Quartals, etwas fester erwartet. Positive Vorgaben aus den USA, wo ein tieferer Ölpreis und gesunkene Anleiherenditen für Kursgewinne gesorgt hatten, stimmen die Händler zuversichtlich bezüglich einer weiteren Erholung. Allerdings dürften sich die Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten der Eurozone am Vormittag und dem PCE-Preisindex, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank Fed und weiterer Konjunkturzahlen aus den USA am Nachmittag vorsichtig verhalten. - SMI vorbörslich: +0,15 Prozent auf 10'934,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 33'666 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,83 Prozent auf 13'201 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,36 Prozent auf 31'758 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS/CS publiziert Geschäftsbericht fürs erste Semester 2023 Neuklassifizierungen von Krediten führt zu Verlust von 1,6 Mrd im Q3 - Swiss Life startet angekündigten Aktienrückkauf im Umfang von 300 Mio. Fr. vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Airesis H1: Nettoergebnis -12,4 Mio Fr. (VJ -0,3 Mio) Konsolidierter Umsatz 62,7 Mio Fr. (VJ 67,7 Mio) Nettoergebnis Le Coq Sportif -10,5 Mio EUR (VJ -6,3 Mio) Umsatz Le Coq Sportif 63,2 Mio EUR (VJ 64,8 Mio) - Spexis H1: Liquide Mittel per Ende Juni 0,9 Mio Fr. (Ende 2022: 1,8 Mio) Gesamtverlust 3,9 Mio Fr. (VJ Verlust 10,0 Mio) COPILOT-Studienstart für Q4 2023 geplant - Feintool: Finanzchef Samuel Künzli verlässt Feintool Ende März 2024 - Ypsomed: ernennt Samuel Küenzli zum neuen CFO CFO Niklaus Ramseier gibt Posten am 31. März 2024 ab - Vontobel platziert AT1-Anleihe über 400 Millionen Dollar privat bei Fonds - VP Bank: VRP Thomas Meier stellt sich nicht zur Wiederwahl - Youngtimers H1: Ergebnis +0,3 Mio Fr. (VJ -0,1 Mio Fr.) - Zwahlen&Mayr H1: Reinergebnis +0,91 Mio Fr. (VJ +0,95 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB: Dewet Moser, Stv. Mitglied des Direktoriums, tritt Ende März 2024 zurück - Finma-Verfahren: Comparis gilt als Versicherungsvermittlerin - Ringier: Blick TV stellt seine bisherigen Nachrichtensendungen ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - DE: Einfuhrpreise AUG -16,4 Prozent GG Vorjahr (Prognose -16,2) Einfuhrpreise AUG +0,4 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,6) Detailhandelsumsatz REAL AUG -1,2 Prozent GG Vormonat (Prognose +0,5) Detailhandelsumsatz REAL AUG -2,3 Prozent GG Vorjahr (Prognose -0,7) - GB: BIP Q2 +0,2 Prozent GG VQ (PROGNOSE +0,2) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Hans Müller meldet Anteil von 4,51 Prozent - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 19,96 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von 8,47 Prozent - Temenos: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 12,98 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - EPH: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Wisekey: Ergebnis H1 (nachbörslich) - IGEA Pharma: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Aryzta: Ergebnis 2022/23 (Webcast 08.30 Uhr) Dienstag: - Sika: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer September (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze August (Montag) Dienstleistungsumsätze Juli 2023 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2023 (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitsmarktdaten 09/23 (09.55 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 09/23 (11.00 Uhr) - US Handelsbilanz 08/23 (14.30 Uhr) Einzelhandel, Lagerbestände 08/23 (14.30 Uhr) Konsumausgaben 08/23 (14.30 Uhr) MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 09/23 (15,45 Uhr) University of Michigan Stimmungsindex 09/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - SIX-Indexanpassungen per 5.10.: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) EX-DIVIDENDE DATEN: per 02.10: - Perrot Duval (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9915 - USD/CHF: 0,9127 - Conf-Future: -185 BP auf 145,52 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,116 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,33 Prozent auf 10'918 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,38 Prozent auf 1'705 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 14'287 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,70 Prozent auf 15'324 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,60 Prozent auf 7'116 Punkte

