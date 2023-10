- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 10'849,03 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,22 Prozent auf 33'433 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,67 Prozent auf 13'308 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,83 Prozent auf 31'178 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika nennt neue Ziele der «Strategie 2028» Jährliches Wachstum in LW von 6-9 Prozent angestrebt EBITDA-Marge von 20-23 Prozent angestrebt Wachstum in Lokalwährung von Januar bis August 2023 von 12,2 Prozent Bereiche Automotive und Industry werden organisatorisch neu aufgestellt Vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - Dufry will sich in Avolta umbenennen Mit neuem Gruppennamen sollen Dufry und Autogrill repräsentiert werden Datum und Einladung zur ao GV folgt - Vontobel ernennt Christel Rendu de Lint und Georg Schubiger zu Co-CEOs Neue Co-CEO übernehmen Aufgabe per 1. Januar 2024 Marko Röder, Head Asset Management, gibt Aufgabe im 2024 ab - DKSH geht weitere Partnerschaft mit Vink Chemicals für China ein - HBM Healthcare erwartet Verlust von 70 Millionen im Halbjahr - Interroll: Geschäftsleitung neu mit Chief Technology und Operation Officer - SF Urban Properties ernennt Sascha Küng zum CFO per 1. Januar 2024 - Züblin verlängert Vertrag mit Grossmieter vorzeitig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Hans Müller meldet Anteil von <3 Prozent; Trinsic AG 26,81 Prozent - AMS Osram: Bank of America Corporation meldet Anteil von 5,101 Prozent - Kuros: Joost de Bruijn meldet Anteil von 4,64 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sika: Capital Markets Day Mittwoch: - Geberit: Capital Market Day - Sandoz: IPO/Abspaltung von Novartis erw. (1. Kurs ab 09.00 Uhr) Donnerstag: - Dormakaba: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2023 (08.30 Uhr) Logiernächte August 2023 (Donnerstag) Ausland: - US: API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - SIX-Indexanpassungen per 5.10.: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9624 - USD/CHF: 0,9197 - Conf-Future: -127 BP auf 145,30 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,09 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,91 Prozent auf 10'864 Punkte - SLI (Montag): -0,92 Prozent auf 1'699 Punkte - SPI (Montag): -0,89 Prozent auf 14'241 Punkte - Dax (Montag): -0,91 Prozent auf 15'247 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,68 Prozent auf 7'068 Punkte

awp-robot/sw/