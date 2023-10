- SMI vorbörslich: -0,23 Prozent auf 10'738,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,29 Prozent auf 33'002 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,87 Prozent auf 13'059 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,11 Prozent auf 30'579 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis vollzieht mit Sandoz-Spin-Off eigenen Wandel - Ziele bestätigt vorbörsliche Indikation - 10 Prozent - Adecco will mit Microsoft bezüglich generativer KI zusammenarbeiten - Holcim/Lafarge: Kassationsgericht verhandelt am 21.11. erneut über Syrien-Fall - Roche: SMA-Mittel Evrysdi zeigt erhoffte Erfolge nach 1 Jahr - Aevis Victoria: Übernahme erhöht Wert der Immobilien um über 50 Mio Fr. Victoria ergänzt Immobilien-Portfolio in Zermatt - GAM: Newgame hält nach Teilangebot 27,1 Prozent - Zwischenergebnis - IGEA:will Zusammenschluss mit RBCARE2023 - SIX-Kotierung soll bleiben - Landis+Gyr erhält Auftrag von US-Unternehmen Tipmont für Haushaltszähler kauft Thundergrid in Neuseeland - Talenthouse berichtet über Fortschritt in Reverse Merger-Transaktion - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Laufschuhfirma On will innert drei Jahren den Umsatz verdoppeln - Pictet: Renaud de Planta tritt Mitte 2024 als Senior-Teilhaber ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Minoteries: Northstar Holding AG meldet Anteil von 6,182 Prozent - Peach Property: Beat Frischknecht meldet Anteil von 3,16 Prozent - PRESSE MITTWOCH - Novartis erwägt Verkauf von Firmenteilen in Nuklearmedizin (Bloomberg) - Bundesverwaltungsgericht erwägt Dokumenten-Einsicht für CS-Gläubiger (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sandoz: IPO/Abspaltung von Novartis - Geberit: Capital Market Day Donnerstag: - Dormakaba: GV Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte August 2023 (Donnerstag) Seco: Arbeitsmarktdaten September 2023 (Freitag) SNB: Devisenreserven September 2023 (Freitag) Ausland: - EU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung Sept; 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz August 2023 (11.00 Uhr) Erzeugerpreise August 2023 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung September 2023 (14.15 Uhr) S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung Sept; 2. Veröffentl. (15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie August 2023 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter August 2023; 2. Veröffentl. (16.00 Uhr) ISM-Index September 2023 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht; Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Sandoz für HEUTIGEN Handelstag im SMI enthalten - SIX-Indexanpassungen per 5.10.: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (HEUTE) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9646 - USD/CHF: 0,9220 - Conf-Future: +149 BP auf 146,79 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,085 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,92 Prozent auf 10'763 Punkte - SLI (Dienstag): -0,95 Prozent auf 1'683 Punkte - SPI (Dienstag): -0,92 Prozent auf 14'109 Punkte - Dax (Dienstag): -1,06 Prozent auf 15'085 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,93 Prozent auf 6'997 Punkte

awp-robot/sw/uh