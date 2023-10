- SMI vorbörslich: -0,63 Prozent auf 10'687,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 33'130 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,35 Prozent auf 13'236 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,58 Prozent auf 31'008 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kündigt für ESMO-Faschkongress Daten zu Onkologie-Portfolio an - UBS baut Vermögensverwaltungs-Team in Philadelphia aus - Allreal ernennt Peter Binz zu neuem Leiter Realisation - BCV-Tochter Piguet Galland weitet lokales Kundenberaterteam aus - Aluflexpack übernimmt 68 Prozent an tunesischer Helioflex - Dätwyler ernennt Volker Cwielong per 1. April 2024 zum CEO - DKSH verlängert bestehende revolvierende Kreditfazilität über 150 Mio Fr. - Ypsomed: Strategische Partnerschaft mit Interface Analysis Associates LLC - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Handelsbilanzsaldo Aug 16,6 Mrd Euro (PROG 15,0) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Gruppe aus 25 Management- und VR-Mitglieder meldet Anteil von 5,57 Prozent - Basilea: JPMorgan meldet Anteil von 4,982 Prozent - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: Thomas Wolfensberger senkt Anteil auf <3 Prozent - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Dormakaba Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte August 2023 (8.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2023 (Freitag) - SNB: Devisenreserven September 2023 (Freitag) Ausland: - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Handelsbilanz 08/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - SIX-Indexanpassungen per HEUTE: SLI: Sandoz ersetzt Adecco SMIM: Sandoz ersetzt Bachem - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis HEUTE) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9621 - USD/CHF: 0,9152 - Conf-Future: -27 BP auf 146,52 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,15 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 10'756 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,13 Prozent auf 1'681 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 14'085 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 15'100 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,01 Prozent auf 6'997 Punkte

