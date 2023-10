- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'063,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,19 Prozent auf 33'805 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,71 Prozent auf 13'660 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,69 Prozent auf 32'475 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Organisches Wachstum 2,9 Prozent (AWP-Konsens: 3,3 Prozent) Umsatz 5265 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5308 Mio) Umsatz Riechstoffe 2511 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2530 Mio) Umsatz Aromen 2754 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2789 Mio) gute Geschäftsdynamik trotz schwierigem Umfeld Q3: Organisches Wachstum 4,0 Prozent (AWP-Konsens: 2,7 Prozent) Führen weiter Preiserhöhungen durch, um Kostenanstieg auszugleichen bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5 Prozent und FCF mind. 12 Prozent vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - VAT Q3: Auftragseingang 163,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 173,9 Mio) Umsatz 209,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 212,9 Mio) Finn Felsberg wird neuer Chef der Semiconductor Solutions Group Marktbedingungen dürften sich im Q4 und 2024 allmählich verbessern 2023: erwarten geringeren Umsatz, EBITDA, Nettogewinn und Cashflow gg VJ EBITDA-Marge H2 aber leicht unter der Zielspanne von 32 Prozent bis 37 Prozent Nettogewinn voraussichtlich niedriger als in 2022 Für Bereich Global Service schwächere Marktbedingungen erwartet erwartet im Q4 einen Nettoumsatz von CHF 200 bis 230 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - Alcon von Sanktionskommission der SIX Group mit 100'000 Franken gebüsst - Roche legt neue Daten für Ocrevus vor - Aluflexpack: Ber. Nettoumsatz 360-390 Mio EUR erwartet (vorher: 390-430 Mio) Ber. EBITDA von 45-50 Mio EUR erwartet (vorher 50-55 Mio) Mittelfristiger Ausblick für 2025 bestätigt Priorität 2024 auf Free Cashflow und Abbau der Verschuldung senkt Ausblick für 2023 - Bossard Q3: Umsatz 249,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 268,5 Mio) Umsatz Amerika 69 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,4 Mio) Umsatz Asien 44,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,5 Mio) Umsatz Europa 136,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,4 Mio) Q4: Verhaltene Umsatzentwicklung erwartet Mittelfristziele gelten unverändert 2023: Umsatz im Bereich 1060 bis 1080 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge von leicht über 10 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -3,6 Prozent - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen September 2,8 Mio (+21 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen September bei 98 Prozent des 2019er-Niveaus Umsatz Kommerz September +14,0 Prozent gg VJ auf 55,9 Mio Fr. - Kuros 9 Mte: Produktumsatz 21,3 Mio Fr. (VJ 9 Mio) Chris Fair wird Posten des CEOs von Joost de Bruijn übernehmen - BLKB: S&P bestätigt Kreditrating mit «AA+» - Cicor und Clayens kooperieren bei intelligenten Drug-Delivery-Geräten - CPH zahlt 2 Prozent-Obligationenanleihe 2018 bis 2023 zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetica Property ergänzt die Geschäftsleitung mit neuem CIO und CCO - SIX baut Cloud-Anbindung mit neuer Kooperation aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Industrieproduktion Aug +1,3 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,7 Prozent) Industrieproduktion Aug -0,7 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,1 Prozent) BIP Aug +0,2 Prozent gg VM (Prog +0,2 Prozent) - JP: Aug core machine orders -0,5 Prozent m/m; July -1,1 Prozent Sep corp goods price index +2,0 Prozent Y/Y; Aug rev +3,3 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von 10,92 Prozent - Idorsia: Bank of America Corporation meldet Anteil von 5,311 Prozent/2,412 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent; Morgan Stanley <3 Prozent - Sandoz: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,24 Prozent - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 11,19 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,997 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 4,87 Prozent; Moez Kassam 23,37 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - VAT: Conf. Call Trading Update Q3 (10.00 Uhr) Freitag: - Bystronic: Umsatz 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2023 (Freitag) Erste Schätzung Logiernächte September (Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Realeinkommen 9/23 (14.30 Uhr) Konsumentenpreise 09/23 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.06 Uhr) - EUR/CHF: 0,9568 - USD/CHF: 0,9000 - Conf-Future: +150 BP auf 147,20 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,053 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,33 Prozent auf 11'038 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,02 Prozent auf 1'721 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,48 Prozent auf 14'434 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,24 Prozent auf 15'460 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,56 Prozent auf 7'131 Punkte

awp-robot/sw/tv