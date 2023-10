- SMI vorbörslich: -0,2 Prozent auf 10'957,66 Punkte (08.08 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,51 Prozent auf 33'631 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,63 Prozent auf 13'574 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,71 Prozent auf 32'264 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza kündigt neue Abfülllinie für Antikörper-Wirkstoffe an schafft ca. 115 neue Jobs in Stein - Aktivitäten starten 2027 - Bystronic 9 Mte: Umsatz 681,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 692,6 Mio) Auftragseingang 624,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630,6 Mio) 2023: Ziele bestätigt - Höherer EBIT, etwas weniger Umsatz erwartet 2024: Gehen von Auftragseingang im Rahmen der letzten Quartale aus Rückläufiger Umsatz und tieferes Betriebsergebnis erwartet Weiterhin zurückhaltendes Investionsverhalten am Markt Haben Massnahmen zur Kostenreduktion aufgegleist - One Swiss Bank: Aktionär HPF fordert extraordentliche Generalversammlung HPF will Aktien dekotieren; fordert Dividende aus Reserven ausserordentliche GV findet am 16. November statt - Santhera erhält positive CHMP-Empfehlung für Hoffnungsträger Vamorolone Entscheid der Europäischen Kommission Ende 2023 erwartet - Stadler schliesst Vereinbarung für Wasserstoffzüge für Kalifornien vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - GAM: Newgame zieht Beschwerde gegen UEK offiziell zurück - Medacta veröffentlicht Studie zur Genauigkeit von Nextar bei Schulter-OPs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: Sep CPI +0,0 Prozent y/y vs median +0,2 Prozent; Aug +0,1 Prozent y/y: NBS Sep PPI -2,5 Prozent y/y vs median -2,4 Prozent y/y; Aug -3,0 Prozent y/y: NBS Sep exports -6,2 Prozent y/y vs median -7,5 Prozent y/y: Customs Sep imports -6,2 Prozent y/y vs median -6,0 Prozent y/y: Customs WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 19,92 Prozent - Implenia: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,04 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Orior: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von 4,9882 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 4,3 Prozent - Temenos: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 5,04 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Cicor: Umsatz/Auftragseingang Q3 Dienstag: - Lonza: Investorentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2023 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte September (Montag) Ausland: - FR: Konsumentenpreise 09/23 (final) (08.45 Uhr) - ES: Konsumentenpreise 09/23 (final) (09.00 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 08/23 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 09/23 (14.30 Uhr) University of Michigan Stimmungsindex 10/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max. 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9568 - USD/CHF: 0,9076 - Conf-Future: -16 BP auf 146,56 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,049 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 10'980 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,24 Prozent auf 1'717 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 14'357 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,23 Prozent auf 15'425 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,81 Prozent auf 7'105 Punkte

awp-robot/sw/tv