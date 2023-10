- SMI vorbörslich: -0,05 Prozent auf 10'809,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,04 Prozent auf 33'998 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,25 Prozent auf 13'534 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,07 Prozent auf 32'063 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q3: Auftragseingang 8052 Mio USD (AWP-Konsens: 8002 Mio) Operativer EBITA 1392 Mio USD (AWP-Konsens: 1409 Mio) Operative EBITA-Marge 17,4 Prozent (AWP-Konsens: 17,4 Prozent) Konzernergebnis 882 Mio USD (AWP-Konsens: 932 Mio) Umsatz 7968 Mio USD (AWP-Konsens: 8102 Mio) Book-to-Bill-Ratio 1,01 Prozent (Q2: 1,06) Preisbeitrag konnte gestiegene Personalaufwände mehr als ausgleichen Q4: Umsatzewachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich Operative EBITA-Marge bei rund 16 Prozent erwartet Werden Produktgruppen in allen Divisionen fortlaufend überprüfen Starke Auftragsdynamik im Projekt- und Systemgeschäft Rückläufige Tendenzen in Segmenten Fertigungsautomation und Baubranche Amerikanischer Kontinent war der Wachstumsmotor für den Auftragseingang 2023: Umsatzwachstum in den «low teens» erwartet Operative EBITA-Marge zwischen 16,5 und 17,0 Prozent erwartet Auf Kurs für einen Free Cashflow von rund 3 Milliarden US-Dollar vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Kuehne + Nagel und Tamer Logistics unterzeichnen Abkommen für Saudi Arabia - Roche: Krebsmittel Alecensa zeigt starke Wirkung bei Lungenkrebspatienten erhält Zulassung für Test zur Diagnose von neonataler Sepsis - Bell: Marco Tschanz wird per 1, Juni 2024 neuer CEO der Bell Food Group Lorenz Wyss tritt per Ende Juni 2024 aus Altersgründen zurück - Cicor übernimmt britische STS Defence Limited STS Defence beschäftigt rund 150 Mitarbeitende im Süden von UK Zukauf wird EBITDA-Marge der Gruppe um 0,4 Prozent-Punkte verbessern Abschluss der Transaktion wird noch 2023 erwartet - Medartis will nach 2025 40 Prozent des Umsatzes in USA erreichen (Inti CEO in FuW) - Pierer Mobility ändert Börsenkürzel - Neu PKTM (alt PMAG) - Sulzer Turbo Services in Russland hat den Besitzer gewechselt - Wisekey 9 Mt.: Umsatz 22,6 Mio USD (+21 Prozent ggü. VJ) Tochter Sealsq erhält Auftrag von Aesopower - Xlife Sciences schliesst strategische Partnerschaft mit 4D Lifetec - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CHINA Q3 2023 REAL GDP +1.3 Prozent Q/Q VS MEDIAN +1.0 Prozent Q/Q - CHINA Q3 2023 REAL GDP +4.9 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.5 Prozent Y/Y - CHINA JAN-SEP RETAIL SALES +6.8 Prozent Y/Y VS JAN-AUG +7.0 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von 9,8 Prozent - Castle Private: HAEK Master S.A. Sicav-Raif meldet Anteil von 7,25 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call zum Branchentreffen in Baden-Baden (10.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q3 (nachbörslich) Donnerstag: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf Call 10.00 Uhr) - Comet: Update Q3 - DocMorris: Trading Update Q3 - GAM: Zwischenbericht Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Web Conf. 09.30 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis Q3 - BB Biotech: Ergebnis Q3 - Rieter: Investor Update 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Technologietag (08.00 - 13.15 Uhr), Ebikon - aoGV: AMS Osram (mittelfristige Finanzierung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2023 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Konsumentenpreise 9/23 - US: Baubeginne- und genehmigungen 9/23 (14.30 uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9511 - USD/CHF: 0,8975 - Conf-Future: -3 BP auf 146,86 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,096 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,69 Prozent auf 10'814 Punkte - SLI (Dienstag): -1,02 Prozent auf 1'687 Punkte - SPI (Dienstag): -0,57 Prozent auf 14'155 Punkte - Dax (Dienstag): +0,09 Prozent auf 15'252 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,37 Prozent auf 7'030 Punkte

