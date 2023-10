STIMMUNG - Die Talfahrt an der Schweizer Börse dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost, verursacht durch anziehende Anleiherenditen, Inflationssorgen und den steigenden Ölpreis, dürften für weitere Verluste sorgen. Dazu kommt die Angst vor einer weiteren Eskalation in Nahost. Denn nach der verheerenden Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen drohen die diplomatischen Bemühungen zu scheitern. hierzulande dürfte zudem eine Reihe von Quartalsberichten kleinerer und grosser Unternehmen Kursakzente setzen. - SMI vorbörslich: -0,60 Prozent auf 10'611,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,98 Prozent auf 33'665 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,62 Prozent auf 13'314 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,73 Prozent auf 31'488 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 9 Mte: Organisches Wachstum +7,8 Prozent (AWP-Konsens: +8,1 Prozent) Internes Realwachstum RIG -0,6 Prozent (AWP-Konsens: -0,6 Prozent) Umsatz 68'829 Mio Fr. (AWP Konsens: 69'410 Mio) Starker Franken schmälerte Umsatz um 7,4 Prozent Tierfutter war Wachstumstreiber - org. Wachstum +13,1 Prozent Org. Wachstum Schwellenländer 9,0 Prozent (H1: +9,6 Prozent) Org. Wachstum Industrieländer 6,9 Prozent (H1: +8,0 Prozent) RIG Wasser -6,9 Prozent - Temporäre Lieferprobleme bei Perrier Kaffee mit hohen einstelligem Wachstum Org. Wachstum Nestlé Health Science 2,5 Prozent (H1: 3,5 Prozent) E-Commerce-Umsatz +12,7 Prozent - Anteil am Gruppenumsatz von 16,6 Prozent Q3: Internes Realwachstum RIG -0,3 Prozent (AWP-Konsens: -0,3 Prozent) Organisches Wachstum +6,0 Prozent (AWP-Konsens: +6,9 Prozent) CEO: Volumenwachstum und Produktmix im Aufschwung Erhöhen Marketinginvestitionen in globale Marken Zuversichtlich für Rückkehr des RIG in positiven Bereich im H2 Lieferengpass bei Vitaminen, Mineralstoffen und Co. im August RIG sollte in Q4 positiv werden und damit auch in H2 Vitamin-Lieferengpässe sind voraussichtlich bis Anfang 2024 behoben Marktwachstum Vitamine, Mineralstoffe+Ergänzungmittel wieder positiv Sprecher: Diätmittel hatten überhaupt keinen Einfluss auf Zahlen 2023: Ausblick bestätigt will Produktion und Forschung in die Schweiz und nach China verlagern will sich von Fabrik in Irland trennen - 542 Jobs betroffen vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Roche 9 Mte: Umsatz Gruppe 44'053 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44'254 Mio) Umsatz Pharma 33'622 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33'600 Mio) Umsatz Diagnostics 10'431 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'529 Mio) Q3: Umsatz Ocrevus 1567 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1592 Mio) Umsatz Hemlibra 1025 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1043 Mio) Umsatz Evrysdi 360 Mio Fr. (AWP-Konsens: 376 Mio) Umsatz Herceptin 383 Mio Fr. (AWP-Konsens: 362 Mio) Umsatz Pharma 10'941 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'919 Mio) Umsatz Mabthera/Rituxan 378 Mio Fr. (AWP-Konsens: 376 Mio) Umsatz Avastin 373 Mio Fr. (AWP-Konsens: 364 Mio) Umsatz Vabysmo 656 Mio Fr. (AWP-Konsens: 624 Mio) Umsatz Gruppe 14'274 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'350 Mio) Umsatz Diagnostics 3333 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3431 Mio) Umsatz Tecentriq 938 Mio Fr. (AWP-Konsens: 942 Mio) Covid-Effekt wird bis Ende Q1 2024 signifikant abnehmen CEO: AHR-Erosion hat sich etwas verlangsamt China entwickelt sich in etwa im Rahmen unserer Erwartungen Das zugrundeliegende Geschäft könnte kaum besser laufen Dürften 2023 womöglich am oberen Ende unserer Prognose abschneiden Wenig attraktive spät-entwickelte Übernahmeziele vorhanden Bewertungen bei Unternehmen im frühen klin. Stadium etwas tiefer Sind immer offen für M&A - egal welcher Forschungsstand Entscheidungen für M&A müssen wohl durchdacht sein - muss passen M&A kein «Muss» für uns 2023: Ausblick bestätigt Starkes Verkaufswachstum im Basisgeschäft beider Divisionen erw. Umsatzeinbussen durch AHR-Nachahmer neu bei 1,1 Mrd Fr. erw. Negativer Währungseffekt von 7 Prozent erwartet erwartet 2023 Rückgang der Covid-19 Verkäufe um neu rund 4,5 Mrd Fr. ist weiter bestrebt, Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - Schindler 9 Mte: Umsatz 8534 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8598 Mio) Auftragseingang 8595 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8579 Mio) Reingewinn 691 Mio Fr. (AWP-Konsens: 685 Mio) EBIT 892 Mio Fr. (AWP-Konsens: 889 Mio) EBIT adj. 917 Mio Fr. (AWP-Konsens: 919 Mio) Geldfluss aus Geschäftstätigkeit +92,6 Prozent auf 724 Mio Fr. Stark negative Fremdwährungseffekte Globale Präsenz mindert Einfluss des Abschwungs in China Alle Regionen mit Wachstum im unteren einstelligen Bereich Aufträge Neuanlagen rückläufig, Modernisierungen wachsen leicht Fremdwährungseffekte in Höhe von -525 Mio Fr. belasteten Resultat Auftragseingangsmarge konnte weiter gesteigert werden 2023: Umsatzplus neu von 6 bis 8 Prozent erwartet (bisher 5-8 Prozent) Neu Konzerngewinn zwischen 880 bis 910 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Basilea erwirbt Antipilzmittel in klinischer Entwicklungsphase Abschlagszahlungen 2 Mio USD - Meilensteine von bis zu 67 Mio USD vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Comet 9 Mte: Umsatz 284,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 309,2 Mio) Book-to-Bill-Verhältnis von 0,86 (VJ 1,14) Q3: Umsatz 77,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,2 Mio) langfristigen Wachstumsaussichten für sind intakt 2023: EBITDA-Marge zwischen 7,0 und 9 Prozent angepeilt erwarten Nettoumsatz von 380 und 400 Mio Fr. angepeilt erwartet Steigerung von Auftragseingang, Umsatz, EBITDA-Marge in Q4 passt Jahresprognose nach Q3 unter Erwartungen an vorbörsliche Indikation -14,3 Prozent - DocMorris Q3: Umsatz Europa 13,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,1 Mio) Umsatz Deutschland 241,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247,4 Mio) Umsatz 256.0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,8 Mio) Mittelfristige EBITDA-Zielmarge (bereinigt) von 8 Prozent bestätigt 2023: Neu EBITDA adj. auf -30 Mio bis -40 Mio. Fr. erwartet Neu Umsatzminus im höheren eins. Prozent-Bereich (LW) erwartet erwarten für 2024 weiterhin EBITDA-Break-even (ohne E-Rezept) vorbörsliche Indikation -4,2 Prozent - GAM: FMS-Verkauf kommt gut voran Angekündigte Vereinbarung über 100 Mio Fr. von Rock abgeschlossen Ende Sept: Verwaltete Vermögen 64,9 Mrd Fr. (H1: 68,0 Mrd) - Gurit 9 Mte: Umsatz 352,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 367,5 Mio) Umsatz Comp. Materials 237,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 240,7 Mio) Umsatz Kitting 102,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107,8 Mio) Umsatz Tooling 39,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,9 Mio) 2023: Erwarten Umsatz am unteren Ende der Prognose 460 bis 490 Mio Fr. Erwarten operative EBIT-Marge weiter zwischen 3 und 6 Prozent - Inficon Q3: Umsatz 170,0 Mio USD (AWP-Konsens: 158,3 Mio) EBIT-Marge 19,9 Prozent (AWP-Konsens: 19,0 Prozent) EBIT 33,7 Mio USD (AWP-Konsens: 30,1 Mio) Reinergebnis 26,3 USD (AWP-Konsens: 23,1 Mio) 2023: erhöht Guidance - Umsatz neu 650-670 Mio USD (bisher 610-640) vorbörsliche Indikation +4,8 Prozent - Clariant Shell-Vorwürfe von wg angeblicher Wettbewerbsrecht-Verstösse ab - Hiag schliesst langfrist. Mietvertrag mit Coliving Anbieter Ariv für «CHAMA» NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetica Swiss Commercial Fund verkauft Liegenschaft im Tessin PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte September zum VM real +3,6 Prozent, nominal +8,9 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss September bei 5,03 Mrd Fr. BAZG: Exporte September zum VM real +3,6 Prozent, nominal +8,9 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss September bei 5,03 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe September zum VM real -1,0 Prozent, nominal +0,3 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte September unbereinigt 2,28 Mrd. Fr. (nom. +3,2 Prozent gg VJ) - Ausland: JP: MNI: JAPAN SEP EXPORTS +4.3 Prozent Y/Y; AUG -0.8 Prozent - EU: Leistungsbilanz 8/23 (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Philly Fed Index 10/23 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 9/23 (16.00 Uhr) Frühindikator 9/23 (16.00 Uhr) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9467 - USD/CHF: 0,8988 - Conf-Future: -81 BP auf 146,05 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,127 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,28 Prozent auf 10'675 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,52 Prozent auf 1'662 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,30 Prozent auf 13'971 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,03 Prozent auf 15'095 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,80 Prozent auf 6'966 Punkte

