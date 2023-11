- SMI vorbörslich: +0,65 Prozent auf 10'458,63 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,38 Prozent auf 33'053 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,48 Prozent auf 12'851 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,41 Prozent auf 31'602 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: FDA genehmigt Cosentyx für Patienten mit Hidradenitis suppurativa - Barry Callebaut 2022/23: Volumenentwicklung -1,1 Prozent (AWP-Konsens: -1,3 Prozent) Verkaufsmenge 2281 Tsd Tonnen (AWP-Konsens: 2277 Tsd) Umsatz 8470,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8421 Mio) EBIT adj. 659,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 647,8 Mio) Reinergebnis 443,1 Mio Fr. (VJ 360,9 Mio) Dividende 29 Fr. (AWP-Konsens: 30,52 Fr.) Verkaufsmenge Gourmet -4,8 Prozent (9 Mte: -6,3 Prozent) gibt sich neue Ziele Ab 2025/26 niedriges-mittleres einstelliges Volumenwachstum Ab 2025/26 mittleres bis hohes einstelliges EBIT-Wachstum 2023/24: Gleichbleibende Volumen und EBIT zu kwK 2024/25: moderates Volumenwachstum und stärkerer EBIT-Zuwachs Während Übergangszeit sinkt Dividende nicht unter VJ-Niveau will 2/3 der neu ausgeschrieb. Outsourcing-Verträge gewinnen will mit Gourmet doppelt so schnell wachsen wie Gesamtmarkt strebt Verdoppelung der Grösse des APAC-Geschäfts an strebt Verdoppelung des Kerngeschäfts Spezialitäten an will Spezialitätenangebot (bspw. vegan, glutenfrei) erhöhen schlägt Mauricio Graber für Wahl in VR vor VR Angela Wei Dong und Elio Leoni Sceti treten nicht mehr an vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Lalique erwirbt Mehrheitsanteil am Weingut Château Lafaurie-Peyraguey Kaufpreis für 75 Prozent des Weinguts beträgt 18 Mio EUR Finanzierung mit Kapitalerhöhung innerhalb bestehendem Kapitalband - DKSH vertreibt Produkte für US-Konzern Hexion in Indonesien - ENR Russia Invest mit NAV von 10,64 Fr. pro Aktie am Ende von Q3 - Spexis: CFO Hernan Levett geht per 1. 12. - Martin Jakobovic CFO ad interim - Swiss Steel Group schliesst Veräusserung osteuropäischer Einheiten ab - Wisekey-Tochter SEALSQ ernennt Danil Kerimi zum neuen VR-Mitglied NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetica Property bringt Helvetica Swiss Opportunity Fund an Börse - Sunrise Q3: Umsatz 759,1 Mio Fr. (-0,8 Prozent) Segmentbereinigter EBITDA 274,9 Mio Fr. (-3,4 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: PMI Industrie Caixin Oktober 49,5 Pkte (VM 50,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - GAM: Silchester International Investors LLP meldet Anteil von 10,57 Prozent - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 14,745 Prozent PRESSE MITTWOCH - DKSH-CEO: Solide Wertsteigerung für Aktionäre durch Zukäufe (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: Strategieupdate (ab 14.00 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) - CFT: Umsatz Q3 - Dufry: Trading Update Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q3 - Aluflexpack: Umsatz Q3 (nachbörslich) Freitag: - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Aevis: Umsatz Q3 - Dufry: aoGV (Namensänderung) - Varia US: aoGV (Dividende) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (09.30 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze August 2023 (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2023 (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Q4 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte September 2023 (Freitag) Ausland - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uuhr) - US: ADP Beschäftigung 10/23 (13.15 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung) (14.45 Uhr) Bauinvestitionen 9/23 (15.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (15.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (15.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (19.00 Uhr, MK mit Fed-Chef Powell 19.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 6.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (Details um den 8.11. erw.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9608 - USD/CHF: 0,9085 - Conf-Future: +81 BP auf 147,30 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,046 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,09 Prozent auf 10'391 Punkte - SLI (Dienstag): +0,59 Prozent auf 1'628 Punkte - SPI (Dienstag): +0,29 Prozent auf 13'616 Punkte - Dax (Dienstag): +0,64 Prozent auf 14'810 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,33 Prozent auf 6'886 Punkte

