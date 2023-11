STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinen seit Wochenbeginn anhaltenden freundlichen Lauf fortsetzen. Nachdem der Leitindex SMI am Vortag mit einem deutlichen Plus in den neuen Handelsmonat gestartet war, dürfte das Tempo nun etwas gedrosselt sein. Unterstützung erhält er von den Vorgaben der Übersee-Börsen. - SMI vorbörslich: +0,40 Prozent auf 10'545,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,67 Prozent auf 33'275 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,64 Prozent auf 13'061 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,10 Prozent auf 31'950 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 9 Mte: Umsatz 2390 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2382 Mio) EBITDA 749 Mio Fr. (AWP-Konsens: 738 Mio) EBITDA-Marge 31,3 Prozent (AWP-Konsens: 31,0 Prozent) Reingewinn 516 Mio Fr. (AWP-Konsens: 507 Mio) Negative Währungseffekte auf Umsatz 119 Mio Fr. (H1 94 Mio) Positiver Effekt durch Preiserhöhungen von 10 Prozent (H1 11 Prozent) 2023: Umsatzminus in LW im mittl. 1-stelligen Prozentbereich erwartet Neu EBITDA-Marge von rund 29 Prozent-30 Prozent erwartet (bisher 29 Prozent) vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Swisscom 9 Mte: Nettoumsatz 8202 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8177 Mio) Reingewinn 1310 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1286 Mio) EBITDA 3477 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3470 Mio) EBIT 1714 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1677 Mio) 9M: Umsatz in der Schweiz sinkt um 0,6 Prozent Umsatz in Italien steigt in Euro um 6 Prozent 2023: Dividendenziel von 22 Fr. Franken pro Aktie bestätigt EBITDA-Ziel von 4,6 bis 4,7 Mrd Fr. bestätigt Umsatz-Ziel auf 11,0 Mrd Fr. gesenkt (bisher 11,1-11,2 Mrd) Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr. bestätigt Umsatzziel wegen starkem Franken, tiefen Hardware-Verkäufen gesenkt Keine Neuigkeiten im Communiqué zum Glasfaserstreit mit Weko vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Zurich betritt indischen Markt über 51 Prozent-Beteiligung an Kotak Mahindra - Adecco Q3: Umsatz 5958 Mio EUR (AWP-Konsens: 5954 Mio) Bruttogewinn-Marge 20,8 Prozent (AWP-Konsens: 20,6 Prozent) EBITA adj. 235 Mio EUR (AWP-Konsens: 194 Mio) EBITA-Marge adj. 4,0 Prozent (AWP-Konsens: 3,2 Prozent) Reinergebnis 103 Mio EUR (VJ 108 Mio) Organisches Wachstum adj. +3 Prozent (AWP-Konsens: 1,8 Prozent) Q4: Bruttomarge und SG&A Kosten ungefährt auf Niveau von Q3 erwartet Geschäftsvolumen im Oktober bleiben robust CEO: Haben Marktanteile in allen Regionen gewonnen 2023: Ziel für G&A-Einsparungen auf 90 Mio EUR erhöht (bisher 60 Mio) ernennt Daniela Seabrook zur HR-Chefin vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Dufry Q3: Umsatz 3668.1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3607 Mio) Organisches Wachstum 16,0 Prozent (AWP-Konsens: 14,3 Prozent) Core-EBITDA 401,7 Mio Fr.; EBITDA-Marge von 11 Prozent Trend im vierten Quartal bleibt ungebrochen stark Org. Wachstum im Oktober bei 14,6 Prozent - gegenüber Oktober 2019 +7,9 Prozent 2023: Org. Wachstum von 20 Prozent erwartet - EBITDA-Marge bei 8,5 - 8,7 Prozent Dividendenausschüttung von 0,70 Fr. je Aktie für 2023 geplant vorbörsliche Indikation +2,5 Prozent - Oerlikon Q3: Umsatz 623 Mio Fr. (AWP-Konsens: 659 Mio) Bestellungseingang 567 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630 Mio) Umsatz Surface Solutions 368 Mio Fr. (AWP-Konsens: 378 Mio) Umsatz Polymer Processing 255 Mio Fr. (AWP-Konsens: 281 Mio) op. EBITDA 98 Mio Fr. (AWP-Konsens: 98 Mio) op. EBITDA-Marge 15,7 Prozent (AWP-Konsens: 14,9 Prozent) Quartalsergebnisse spiegeln anhaltenden Gegenwind bei Währungen 2023: Prognose bestätigt vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - Valiant 9 Mte: Konzerngewinn 99,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109,5 Mio) Geschäftsertrag 406,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 400,4 Mio) Geschäftserfolg 169,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161,4 Mio) 2023: Weiter Gewinn über Vorjahr erwartet vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Finanzbroker CFT mit Umsatzrückgang im dritten Quartal - DKSH Technology übernimmt Bio-Strategy in Australien - Emmi ernennt Gisela Heel zur Kommunikationschefin - Georg Fischer kontrolliert 92 Prozent an Uponor übernimmt Mehrheit an Corys Piping Systems in Dubai - Mikron-CFO Javier Perez Freije verlässt Gruppe Ende April 2024 - Molecular Partners stellt neue Daten zu Leukämie-Kandidaten MP0533 vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Mobilezone-Netzwerkbetreiber verlängern Vertrag mit Sunrise PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01 Prozent - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: BNP Paribas Asset Management UK Ltd meldet Anteil von 3,1 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,003 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call Q3 (09.00 Uhr) - Swisscom: Conf. Call 9 Mte (09.00 Uhr) - Adecco: Conf. Call Q3 (09.30 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call Q3 (10.30 Uhr) - Dufry: Conf. Call Q3 (14.30 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz Q3 (nachbörslich) Freitag: - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Aevis: Umsatz Q3 - Dufry: aoGV (Namensänderung) - Varia US: aoGV (Dividende) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze August 2023 (08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2023 (08.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Q4 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte September 2023 (Freitag) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Montag) Ausland: - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Produktivität Q3/23 (13.30 Uhr) Lohnstückkosten Q3/23 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 13.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 9/23 (15.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 9/23 (endgültig, 15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - Highlight E&E (Erster Handelstag neue Aktien 6.11.) - VT5 zur Übernahme von R&S (Details um den 8.11. erw.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9588 - USD/CHF: 0,9044 - Conf-Future: -25 BP auf 147,05 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,119 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,08 Prozent auf 10'504 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,85 Prozent auf 1'642 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,96 Prozent auf 13'747 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,76 Prozent auf 14'923 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,58 Prozent auf 6'933 Punkte

awp-robot/sw/ra